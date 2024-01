Ca la noi, la nimeni – În cazul datelor furate de hacheri de pe site-ul Camerei Deputaților, ministrul Digitalizării dixit: „Avem legislație clară, dar și mari erori umane!”

Motto: „A avut loc într-adevăr o breșă de securitate. În acest moment nu avem nicio solicitare de răscumpărare a datelor.” – Secretariatul General al Camerei Deputaților

Un grup de hackeri a atacat site-ul Camerei Deputaților și a copiat mai multe documente. Atacul cibernetic de la Camera Deputaților s-a soldat cu 316 fișiere copiate. Culmea este că, pe unele dispozitive, încă rula un program învechit – Windows 7!

CIOLACU ȘI-A SCHIMBAT BULETINUL. DAR CEILALȚI CE FAC? Prim-ministrul Marcel Ciolacu, căruia i s-a copiat buletinul de identitate, a declarat: „Este exclusă o răscumpărare. Nu e o problemă, eu îmi schimb buletinul.”

„Hackerii care au atacat cibernetic Camera Deputaților au reușit să copieze 316 fișiere, volumul total fiind de 300 de Megabytes, în mare parte cu un conținut public”, a spus oarecum liniștit, miercuri, ministrul digitalizării, Bogdan Gruia Ivan. Pe unele dispozitive din Camera Deputaților încă rula, cum spuneam, o versiune Windows 7, foarte mult depășită, a mai precizat el. Ministrul a afirmat că încă nu știe dacă între documentele copiate de hackeri sunt și documentele sale.

Întrebat, miercuri, cine ar fi trebuit să fie responsabil de securitatea cibernetică a sistemului informatic de la Camera Deputaților, ministrul Bogdan Gruia Ivan a spus că în momentul în care s-au actualizat sistemele informatice ale Camerei Deputaților, în anul 2019, Camera Deputaților a optat să-și administreze și gestioneze în regie proprie, prin intermediul Departamentului de IT, responsabilitatea de securitate cibernetică a site-ului Camerei Deputaților.

ZILNIC, ROMÂNIA E SUPUSĂ LA PESTE 25 MII DE ATACURI CIBERNETICE! Întrebat dacă au fost copiate de hackeri și documentele sale, Ivan a spus că nu are cunoștință despre acest lucru.

„Nu sunt informat până în momentul de față. Imediat ce avem raportul final o să pot să analizez datele, dacă din cele 300 de documente, o parte dintre ele sunt și documentele mele personale sau nu”, a mai spus Ivan.

Ministrul Digitalizării a precizat că România se confruntă zilnic cu peste 25 de mii de atacuri cibernetice.

„Sunt situații în care, din diferite motive, în special din eroare umană, putem să ajungem în această situație. Un exemplu de la Camera Deputaților, până la a avea actualizate cu cele mai noi tehnologii și software existente astăzi pe piață. Vă dau un exemplu, pe unele dispozitive încă rula o versiune Windows 7, care este de foarte mult timp depășită. Acesta este, evident, atributul administrativ al Departamentului IT al Camerei Deputaților”, a precizat Ivan.

Întrebat, în continuare, dacă va fi plătită recompensa, Ivan a spus că nu crede că acest lucru se va întâmpla.

„E o decizia care aparține Camerei Deputaților, dar nu cred că există acest subiect (plata, n.m I.P.), în contextul în care avem capacitatea de a recupera toate acele date, de a asigura securitatea sistemului actual și, în același timp, acum ne-am asigurat că avem legislație foarte clară în materie de securitate cibernetică”, a răspuns ministrul.

Acesta a mai menționat că autorizația rămâne într-un stadiu foarte avansat cu implementarea proiectului de cloud guvernamental, care în luna februarie va fi pus în licitație publică, în urma negocierii purtate de cei din Comisia Europeană.

„Vom avea parte de unul dintre cele mai performante sisteme informatice din lume, care trebuia să fie aplicat începând cu anul 2024 și va începe să fie funcțional în 2026”, conform lui Ivan.

După atacul cibernetic asupra Camerei Deputaților, în cursul nopții de marți spre miercuri, între ora 1 și 7 dimineața, site-ul Directoratului Național pentru securitate cibernetică (DNSC) a fost atacat, cu o pondere de circa 18.000 de accesări pe secundă, afirma, miercuri, ministrul Digitalizării, Bogdan Gruia Ivan, conform MEDIAFAX.

ION PREDOȘANU

P.S. ȘI TOTUȘI, S-A CERUT O SUMĂ PENTRU RĂSCUMPĂRAREA FURTULUI HACKERILOR? Unele surse susțin că hackerii ar fi cerut o sumă drept răscumpărare de numai 40.000 de euro, echivalentul în Bitcoin!(Ion Predoșanu)