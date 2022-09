Ca la noi, la nimeni – După 150 de ani, Serbări Naționale la mormântul lui Avram Iancu, de la Țebea!

Motto: „Unicul dor al vieții mele e să-mi văd națiunea mea fericită, pentru care după puteri am lucrat până acuma, durere fără mult succes, ba tocmai acuma întristare văd că speranțele mele și jertfa adusă, se prefac în nimica”.

Din „Ultima mea dorință!”

Câmpeni, 20 decembrie 1858, Avram Iancu, Advocat și Prefect emerit

Ca în fiecare an, la Țebea, în județul Hunedoara, au loc Serbările Naționale ce comemorează patriotul și revoluționarul pașoptist Avram Iancu, de la a cărui moarte s-au scurs în cursul vremii 150 de ani. De această dată, Serbările Naționale de la Țebea au ținut două zile dedicate memoriei Eroului Național Avram Iancu.

SFÂNTA LITURGHIE, LA BISERICUȚA CIMITIRULUI ȚEBEA. Manifestările comemorative au început duminică dimineața la biserica din Cimitirul de la Țebea, cu Sfânta liturghie oficiată de un sobor de înalți prelați bisericești, urmată de o slujbă de pomenire a lui Avram Iancu – Crăișorul munților, urmată de depunerea de coroane de flori la mormântul acestuia.

La ceremonia oficială au fost prezenți prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, miniștri, președinșți și parlamentari de la diverse partide politice, lideri județeni și locali din cadrul administrației publice a județului Hunedoara.

LECȚIE DE MORALITATE, PATRIOTISM FERTIL. „Avram Iancu ne dă peste veacuri o lecție de moralitate, de creștinism trăit, patriotism fertil și ne face o invitație la acțiune inteligentă. Astăzi, încă o dată, inima bătrânului Ardeal a bătut la Țebea și de aici pompează sânge în speranța că va revitaliza întreaga țară, pentru a împlini doru Eroului nostru drag, acela de a-și vedea națiunea fericită. Dacă ne-ar vorbi astăzi din umbra Gorunului lui Horea, Iancu ne-ar cere să redescoperim iubirea de frați, iubirea de neam, care pe el l-a mistuit,” a spus în discursul său Episcopul Devei și Hunedoarei, Nestor.

În acest an, Serbările Naționale de la Țebea au fost programate pe parcursul a două zile, sâmbătă fiind oficiată o slujbă de sfințire a noii picturi din biserica ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului”, situată în cimitirul din Țebea.

Slujba de sfințire a fost condusă de Mitropăolitul Ardealului, Laurențiu Streza, alături de care s-au aflat Episcopul Devei și Hunedoarei, Nestor, Episcopul Covasnei și Harghitei, Andrei, episcopul Severinului și Strehaiei, Nicodim, și Episcopul român al Ungariei, Siluan.

CRĂIȘORUL MUNȚILOR, EROU AL REVOLUȚIEI DE LA 1848 ÎN TRANSILVANIA. Avram Iancu s-a născut în anul 1824, în localitatea Vidra de Sus, într-o familie de moți înstăriți. De profesie avocat, Avram Iancu a jucat un rol important în Revoluția de la 1848 din Transilvania. A fost unul dintre inițiatorii și organizatorii adunărilor de la Blaj, din 30 aprilie, 15-17 mai, 15-23 septembrie 1848 și Conducătorul cetelor înarmate de țărani și de mineri din Munții Apuseni, în rândul cărora și-a câștigat o mare popularitate.

Avram Iancu s-a stins din viață la 10 septembrie 1872, la Baia de Criș, și a fost îngropat la Țebea, lângă Gorunul lui Horea.

PRIM-MINISTRUL CIUCĂ, APLAUDAT ȘI HUIDUIT. Președintele Partidului Național Liberal, totodată și prim-ministru al României, Nicolae Ciucă, a onorat cum se cuvine ediția din acest an a Serbărilor Naționale de la Țebea, nu numai prin prezența Domniei Sale, ci și printr-un discurs omagial în amintirea celui care a fost și rămâne Eroul Național Avram Iancu, patriot desăvârșit, demn exemplu de urmat pentru contemporani.

Discursul prim-ministrului Nicolae Ciucă a stârnit ropote de aplauze, dar și de hiuduieli. Protestatarii aduși de Alianța pentru Unirea Românilor și de președintele AUR, George Simion, au fost nemulțumiți că fiind înconjurați de jandarmi nu au putut ajunge la mormântul Eroului Național Avram Iancu, pentru care veniseră să-l comemoreze la împlinirea a 150 de ani de la chemarea acestuia la Domnul.

Abia la finalul manifestării, o mică delegație a Alianței pentru Unirea Românilor a izbutit să depună o coroană de flori la mormântul Eroului Național comemorat – Avram Iancu.

ION PREDOȘANU

P.S. PROTESTE LA TERMOCENTRALA DE LA MINTIA! Tot duminică, Alianța pentru Unirea Românilor, condusă de George Simion, a organizat proteste de amploare la Termocentrala Mintia. Sunt proteste împotriva privatizării iresponsabile și păguboase a Termocentralei de la Mintia. (Ion Predoșanu)