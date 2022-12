Ca la noi, la nimeni – Cronica unui eșec anunțat – aderarea la Schengen!

Motto: „Reputația mea crește cu fiecare eșec. ” – George Bernard Shaw

Dintre mulții optimiști care dau ca sigură aderarea României la Spațiul Schengen, în frunte cu Preș. Klaus Werner Iohannis, cu Lucian Bode, ministrul de Interne aflat de două zile la Viena, dar și ministrul de Externe Bogdan Aurescu, în 8 decembrie la reuniunea Consiliului JAI, dați-mi voie să nu-i cred pe niciunul.

MIHAI TUDOSE ȘTIE, DAR NU SPUNE! Doar europarlamentarul social-democrat Mihai Tudose n-a fost, până marți, sceptic, ci de-a dreptul neîncrezător total, pretinzând că România nici măcar nu va fi inclusă pe agenda reuniunii Consiliului JAI. Și nu pentru că totți ceilalți, enumerați mai înainte, ar fi de dreapta.

Informându-ne din mai multe surse, am aflat că Nehammer, cancelarul Austriei, ar avea o legătură strânsă cu dictatorul de la Kremlin, Vladimir Putin. Dealtfel, Karl Nehammer, cancelarul austriac a declarat că: „Ministrul de Interne a spus clar, nu există aprobare pentru extinderea Schengen în România și Bulgaria.”

Astfel, Austria a rămas singurul stat care se opune aderării României la Spațiul Schengen, deși motivele legate de migrație, invocate de Austria, pe care le impută României sunt false și contrazise oficial.

Datele FRONTEX indică foarte clar că migranții ilegali au folosit preponderent trasee din alte state aflate pe ruta Balcanilor de Vest, și nu România.

De altfel, țara noastră nici nu are frontieră cu Austria.

CANCELARUL AUSTRIEI, APROPIT AL LUI PUTIN! Actualul cancelar al Austriei a fost primul lider occidental care s-a întâlnit cu Vladimir Putin, după declanșarea invaziei din Ucraina.

Karl Nehammer a recunoscut că această vizită, pe care a catalogat-o drept „o misiune riscantă”, a avut loc la inițiativa sa. În luna mai, cancelarul austriac a discutat cu Vladimir Putin, telefonic, despre gazul rusesc. Polonia și Bulgaria au refuzat să plătească în ruble contravaloarea gazului rusesc. În vreme ce Austria a acceptat condițiile Kremlinului.

Comunicatul Kremlinului referitor la convorbirea cu Nehammer menționează că Rusia și-a reafirmat angajamentul de a-și respecta obligațiile contractuale pentru livrările de gaze naturale Austriei, țară care importă din Rusia 80% din necesarul de gaze.

LIDERI AUSTRIECI, PE ȘTATE DE PLATĂ LA FIRME RUSEȘTI. Căutând pe internet, am mai descoperit și o lungă listă de foști și de actuali lideri austrieci – inclusiv numele actualului cancelar Karl Nehammer – aflați pe ștatele de plată ale unor mari companii rusești. Majoritatea dintre ei ca membri ai unor Consilii de Asdministrație, cum este și cazul actualului cancelar al Austriei, membru în Consiliul de Administrație al LUK-Oil.

Liderii români se tot întâlnesc cu liderii Austriei – așa, de pildă, Preș. Klaus Werner Iohannis a discutat cu Cancelarul Austriei la Atena, dar și în aceste zile în Albania. Iar ministrul român al Afacerilor Interne, Lucian Bode, se află de câteva zile bune la Viena unde discută cu omologul său.

Date fiind faptele și argumentele expuse mai sus, e greu de crezut că Austria nu va beneficia de dreptul său de veto, ca stat membru al Spațiului Schengen. Iar șansele României tind spre zero, cu tot optimismul maim marilor zilei!

ION PREDOȘANU

P.S. SĂ MAI ȘI RÂDEM. O caricatură din Jurnalul Național, semnataă de talentatul Puiu Găzdaru ni-i prezintă pe ministrul,Energiei, Virgil Popescu, însoțit de un conțopist cu chelie și ochelari la ușa unei căsuțe cu o singură cameră, dar cu un panou solar pe acoperiș.

Catastrofalul Virgil Popescu, cel care a introdus o OUG pe TAXA PE SOARE, ce va fi activă din 2026(deci urgența este exclusă!) îi zice proprietarului: TREBUIE S PLĂTIȚI TAXA PE SOARE!. În micuța curte se mai află o eoliană și un WC, dinăuntrul căruia cineva întreabă: „ȘI PE VÂNT?”! (Ion Predoșanu)