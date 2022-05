Ca la noi, la nimeni – Criza prețurilor și criza alimentară, de nestăpânit!

Motto: „Să nu mai ai frică pentru că Dumnezeu, prin credință, pe culmile succesului te ridică” – Michelle Rosenberg

Cel mai înalt demnitar din România ne spunea, pentru cine are curajul să-l mai creadă vreodată, că la noi criza energetică ar fi apărut din pricina războiului declanșat la granițele noastre de invazia fără motiv a Armatei Roșii din Rusia asupra Ucrainei. Când, de fapt, în realitate, criza energetică și implicit criza facturilor la energie existau de mai multă vreme, datorându-se liberalizării haotice a prețurilor la energia electrică și la gazele naturale.

GUVERNUL CIUCĂ, FĂRĂ SOLUȚII ÎN CRIZE. Cum nici creșterea galopantă a prețurilor la produsele alimentare de bază, ca și, în genere, la mai toate produsele nu a putut fi stăpânită de Guvernul Ciucă, negăsindu-se vreo soluție mai acătări pentru așa ceva, iată-ne că avem și prețurile la combustibili comparabili cu cele din Germania. Numai că în Germania salariile sunt cu mult mai mari decât la noi!

VICTIMELE CRIZEI ALIMENTARE. La nivel global, dar mai ales în țările africane și în cele din lumea arabă, criza alimentară este cauzată, fără doar și poate, de războiul dintre Rusia și Ucraina. Mai ales că Armata Roșie a lui Putin a distrus porturile ucrainene la Marea Azov și a blocat ieșirea Ucrainei la Marea Neagră, motiv pentru care cele 20 de milioane de tone de cereale ale ucrainenilor nu mai pot fi exportate. În vremea aceasta, soldații Rusiei fură cerealele Ucrainei, iar Federația Rusă le exportă ilegal în Siria și în alte țări arabe ce acceptă ancorarea navelor rusești în porturile lor.

La Bruxelles, președinții de state și prim-miniștrii țărilor membre ale Uniunii Europene urmau să se întâlnească, luni după amiază, și astăzi, spre a găsi și lua măsuri comune întru rezolvarea iminentei crize alimentare.

În țară, ministrul Agriculturii – Adrian Chesnoiu – susține sus și tare că în România nu va fi criză alimentară. De văzut. Guvernul Ciucă, format din coaliția PSD, PNL și UDMR, se căznește să adopte pachete sociale, introducerea unor vouchere pentru cei cu venituri sub 1.500 de lei, în valșoare de 50 Euro la două luni și 30 de Euro lunar copiilor defavorizați și cu burse sociale. Dar și aceste vouchere se vor primi pe niște carduri în curs de tipărire, ce vor fi distribuite în lunile iunie și iulie prin Poșta Română.

ÎMPRUMUTĂM PENTRU DATORII! Spuneam, mai sus, că prețurile la benzină și motorină sunt la nivelul celor din Germania, unde salariile și puterea de cumpărare sunt cu mult mai mari decât la noi.

Luni, prețul barilului de petrol a sărit de 120 dolari/baril ceea ce înseamnă că în România fără intervenția guvernului de a plafona aceste prețuri la combustibili sunt slabe șanse să scadă prețurile la produsele alimentare de bază.

În aceste vremuri tulburi, România are cel mai mare deficit la bugetul public, de peste 50% din PIB. România se împrumută cu dobânzi de peste 6% și pe termen scurt, iar Uniunea Europeană cu 0,5%. Așa că, fără o decizie la nivelul Comisiei Europene de a sprijini țările în situații critice, ca a noastră, nu ne vom putea descurca în niciun fel.

În continuare, România este incapabilă să atragă fonduri europene, iar la BNR stau blocați 4 miliarde de euro veniți de la Bruxelles și nu pot fi folosiți!

Exportul Ucrainei de grâu și porumb nu se poate face ușor prin țara noastră tocmai din pricina infrastructurii precare. Și care nu se poate remedia peste noapte! Adică, de azi pe mâine.

Anul agricol se anunță a fi unul dificil. Ne paște o secetă cumplită și nu s-au prevăzut deloc bani în buget pentru sistemele de irigații.

Ne putem aștepta la o scădere a producției de grâu cu -20%, ca și la porumb, cum spuneam, din cauza secetei. La ambele cereale vor fi prețuri exagerat de mari, pe lângă seceta cumplită ce se anunță, și din pricina crizei energiei și a combustibililor.

ION PREDOȘANU

P.S. PING-PONG CU PENSII ȘI SALARII. Atât ministrul Muncii, Marius Budăi, cât și ministrul Apărării, Vasile Dâncu, vorbesc de creșteri ale pensiilor din septembrie, iar Dâncu și de creșterea soldei militaruilor. În ambele cazuri, prim-ministrul Nicolae Ciucă nu știe nimic și zice că nu s-a discutat așa ceva nici în coaliție și nici în Guvern! (Ion Predoșanu)