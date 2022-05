Motto: „Înțelepciunea vieții e simplă: fă ca pe unde ai trecut să fie mai bine ca înainte.”

Nicolae Iorga

Am tot ezitat să-i dau mai multă importanță nepriceputului Florin Vasilică Cîțu, parașutat ultima dată în fruntea Senatului României. Despre nereușitele lui, două la rând, la examenul de treaptă al unui Liceu Teoretic din Vâlcea, notate de fiecare dată cu 4, am mai scris. A urmat cursurile unei școli profesionale, apoi a terminat – cu chiu, cu vai! – liceul la seral. După care a mai picat alte două tentative de admitere la Academia de Studii Economice (ASE) din București, tot cu nota 4, care s-a lipit de el ca marca de scrisoare.

PUȘCĂRIAȘ ȘI PENAL ÎN SUA! Ca să fie și el, totuși, licențiat în științe economice l-a ajutat cu o bursă actualul Guvernator al Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, și iacă s-a ajuns studinte la Universitatea Iowa, din Statele Unite ale Americii. Pe la vârsta de 29 de anișori, Cîțu terminase cu facultatea și s-a vrut masterand. Numai că treaba aiasta nu i-a mai izbutit.

Ba mai mult, într-o noapte pe la ora 2:00, pe când se întorcea de la o băută cu pretenii, l-a oprit Poliția federală văzându-l că conducea șerpuit și încălca linia continuă. S-a dovedit că omul consumase și băuturi aloolice, dar și stupefiante. Motive suficiente pentru a se alege cu 48 de ore pușcărie și o amendă penală zdravănă, încât și-a vândut autoturismul ca s-o achite. Un an de zile a mers pe jos, ca pietonii, și n-a mai luat nici masteratul!

S-a făcut că lucrează puțin pe la o firmă din Noua Zeelandă și, revenit în România, s-a pricopsit cu o foncție de directoraș pe la ING Bank. Din acel post, individul a fost dat afară pentru infracțiunea de atac pentru devalorizarea Leului. Adică, a monedei naționale.

ORBAN, INVENTATORUL LUI CÎȚU! Norocul lui și ghinionul nostru a fost că l-a descoperit pe stradă Orban cel Ludovic și l-a tras de mânecă în pretinsul Partid Național Liberal. Și nu peste mult timp, Mister Florin Vasilică Cîțu s-a văzut ditamai ministru al Finanțerlor Publice în Guvernul Orban.

Cum nu demult pusese tunurile pe bietul Leu, pentru infracțiunea aceasta n-ar mai fi trebuit în veci să dețină o foncție de demnitate publică. Cu neștiința lui într-ale treburilor financiar-bancare și cu aprobarea neispărăvitului de subinginer Orban Ludovic (cu tată și cu bunic, mari mahări în Securitatea comunistă!) a comis împrumuturi fără număr la tot felul de bănci, cu dobânzi exorbitante. El a preluat finanțele țării cu un deficit de cam 35% din PIB. Ei bine, dar mai degrabă rău, cât a fost ministru al Finanțelor Publice și, mai apoi, ditamai prim ministru chiar în Guvernul Cîțu, deficitul României a ajuns la peste 50% din PIB, cu ajutorul altui saltimbanc pus chiar de el la Finanțe, numitul Dan Vîlceanu.

În campania electorală pentru alegerile parlamentare din 2020, palavragiii de la PNL ne spuneau că cu ei câștigători o să fie bine și la vară cald. Și că pretinsul PNL nu va face coaliție cu Partidul Social Democrat în veci.

Dar ce să vezi? Guvernul Cîțu a picat la o moțiune de cenzură, la fel cum o pățise anterior și Guvernul Orban. Mai ales că, de fapt, alegerile parlamentare le câștigase Partidul Social Democrat și pretinsul PNL nu avea ce să caute la guvernare!

DE CE NU E DEMIS VIRGIL POPESCU? În guvernările pretinsului PNL, ministru al Energiei a fost și, din păcate, încă este și acum neisprăvitul de Virgil Popescu. Cel care a introdus liberalizarea prețurilor la energia electrică și la gaze.

Așa se face că acum mergem din criză-n criză, prețurile tot cresc într-un mod aberant și inflația a trecut și ea la a fi scrisă cu două cifre.

Nu au crescut numai prețurile la produsele alimentare, ci și la cele industriale. Inflația va mai tot crește și va ajunge la un maxim cam prin luna iunie. De trei ani salariile sunt înghețate, iar în 2022 pensiile au crescut doar cu 10%. Deci cu un procent mult mai mic decât inflația!

BAGĂ CÎȚU ȚARA ÎN RĂZBOI? La toate acestea are o mare „contribuție” și nepriceputul de Florin Vasilică Cîțu, cocoțat mai nou pe jilțul de Președinte al Senatului. În această „calitate”, Cîțu a vorbit prostii pe la Kiev. Cum că el reprezintă poporul român și are împuternicirea acestuia ca să anunțe ajutorul militar pe ca România îl va da Ucrainei. Bezmeticul de Cîțu ne-ar putea băga țara în război. Știm că este o marionetă a americanilor, și totuși nu pricepem cine-l susține din interior ca Președinte al Senatului României. Luni, a luat-o iar razna și a provocat iar scandal în coaliția de guvernare, atacând Partidul Social Democrat.

ION PREDOȘANU

P.S. Revenind la aforismul din motto, Cîțu a făcut numai rău pe unde a trecut. Ba chiar a pârjolit! (Ion Predoșanu)