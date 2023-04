Motto: „Omul care are un leu, spunea Diogene, este un om stăpânit de un leu. Lucrul acesta la care se referea Diogene este sclavia. Nimeni până acum nu a reușit să numească și să descrie natura aceste sclavii.” – Guy Davenport

Este un asemenea balamuc în țară, în special în domeniul politic și social încât pare inexplicabilă călătoria de aproape 10 zile în trei țări din America Latină: Brazilia, Chile și Argentina a celui mai mare turist pe care l-a avut România în ultimul timp. Evident, mă refer la Preș. Klaus Werner Iohannis.

IOHANNIS ÎNCEARCĂ SĂ DREAGĂ BUSUIOCUL. Ce-i drept, în domeniul politicii externe, președintele Iohannis el centrează și tot el dă cu capul. Că doar este singurul răspunzător peste acest domeniu pe care l-a neglijat în primul mandat la Palatul Cotroceni și, abia acum, în ultimii doi ani ai celui de-al doilea mandat încearcă să mai dreagă busuiocul.

Așa se face că, în primele patru luni ale anului 2023, nu mai puțin de două luni de zile bătute pe muchie este în străinătate. La naveta pe care-o face regulat la Bruxelles, s-a adăugat vizita în Țara Soarelui Răsare, adică Japonia, pe care soția sa Carmen încă nu o văzuse, apoi o altă vizită în Singapore, prelungită cu două zile la propunerea gazdelor, câteva zile în lumea arabă și acum în America Latină.

VIZITE ÎN TREI ȚĂRI ȘI PATRU ZILE LIBERE! El bate trei țări ale Americii de Sud: Brazilia, Chile și urmează Argentina. Niciodată nu a primit vreun mandat din partea Parlamentului României și nici nu are obiceiul să prezinte vreun raport despre ce-a făcut pe acolo pe unde umblă.

Nu avem știință dacă biata Românie are vreun avantaj cât de mic de pe urma călătoriilor bravului turist. M-a întrebat cineva de ce nu mai apare pe la televiziuni dr. Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul de Interne și Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență. Ei bine, dar mai degrabă rău, dr. Raed Arafat se află în America Latină, împreună cu protectorul său, și a semnat un acord despre o colaborare cu una dintre cele trei țări amintite în domeniul Situațiilor de Urgență!!!

Dar, vă rog, nu intrați în sperieți, căci Preș. Klaus Werner Iohannis nu se omoară cu munca nici pe acolo. Întâlnirile oficiale sunt cu președinții Braziliei și ai Republicii Chile, cu niscaiva viceprimari și cu viceguvernatori. Cum ar veni, mai mult fără întâlniri oficiale, chiar dacă aceste durează puțin și nu se încheiei cu niscaiva acorduri comerciale benefice României! Misiunea cuplului Iohannis-Dr. Raed Arafat ar fi cică una dictată de mai marii din Germania și nu are vreo legătură cu interesele României. Practic, din cele 9 sau 10 zile afectate vizitelor în Brazilia, Chile și Argentina, președintele Iohannis a avut patru zile libere și un total de 6 ore și jumătate de convorbiri. Cam mult. Nu-i așa?

TENSIUNI ÎN COALIȚIE! De unde se credea că prietenia dintre Nicu și Marcel este una sudată, precum cea dintre China și Rusia, nu-i chiar așa. Până la rocadă nu mai e mult și nici nu avem hanar dacă nu va fi amânată pentru vară sau toamnă.

Totuși, se vorbește pe surse despre remanieri guvernamentale în Guvernul României, de după rocadă, când, probabil prim-ministru al României va fi Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat și președinte al camerei Deputaților. Cică 5 miniștri ai pretinsului Partid Național Liberal vor zbura din funcții, iar de la Partidul Social Democrat vreo 4. S-au vehiculat și nume, dar nu este cazul să intrăm în detalii.

Problema arzătoare este aceea a interzicerii cumulului pensie-salariu ambele de la stat.

Luni au avut loc două ședințe ale Coaliției de guvernare și nu știm deciziile finale. Cert este că prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, cumulează în prezent o pensie militară de vreo 18.000 lei/lunar și o indemnizație de Șef al Executivului de 15.000 lei/lunar ca Prim-ministru al României. Miniștrii s-au împărțit: Adrian Câciu de la Finanțe vrea să renunțe de bună voie la unul di venituri, Marius Budăi și Marcel Boloș îi iau apărarea premierului.

În vremea aceasta, sindicatele din Educație, din Sănătate și Funcționarii publici amenință cu o uriașă Grevă generală. Dar toate acestea îl cam dor în cot pe Preș. Klaus Werner Iohannis!

ION PREDOȘANU