Ca la noi, la nimeni – Birocrata CE ne încurcă cu sfaturile!

Motto: „Proorocii, cu cât sunt mai bine plătiți, cu atât sunt mai optimiști.” – Valeriu Butulescu

România are cel mai mic consum de energie pe locuitor din Europa, de 2,4 ori sub cel al nemților. Eu însumi plătesc o factură, la București, către distribuitorul ENEL, de obicei estimată în plus, iar la regularizare mi-a sosit o factură conform căreia aș avea de plătit -18,81 lei! Am și un alt contract cu CEZ Oltenia, la Peștișani, județul Gorj, dar acolo nu am mai consumat nimic de vreo doi ani și ceva, deci nici nu plătesc ceva.

Cu un consum de numai 2,7 MWh pe cap de locuitor, la nivelul anului 2020, România este ultima țară la nivel european în ceea ce privește consumul de energie!

Chiar și Ucraina avea, la nivelul anului 2020, un consum de energie mai mare, de circa 2,8 MWh per capita, după cum arată datele publicate de Agenția Internațională pentru Energie. Germanii consumă 6,4 MWh pe locuitor, Norvegia avea un consum de 23,3 MWh pe cap de locuitor în 2020, iar liderul absolut al consumului de energie pe cap de locuitor este Islanda (țară cu zilele mai scurte și nopțile mai lungi, n.m. I.P.), cu un nivel imposibil de egalat, de 51 MWh pe persoană.

Acesta fiind contextul, propunerea Comisiei Europene de a scădea și mai mult consumul devine aproape imposibil de aplicat.

„În mediul rural din România au un frigider băgat în priză și atât (eu la țară, adică la Peștișani, am și televizor și calculator, adică un PC, am și mașină de spălat, și laptop, dar, cum spuneam, le folosesc numai când merg acolo!, n.m. I.P.). Suntem mult mai rurali decât alții, chiar dacă ne vine greu să credem analizând lucrurile din marile orașe. De exemplu, la nivelul anilor 90, 95% din consumul de energie al României era industrial, iar restul erau casnici”, spune Otilia Nuțu, analist de politici publice în energie industrială în cadrul Expert Forum. Specialista mai afirmă că în ultimii 30 de ani lucrurile s-au schimbat, dar chiar și așa România nu a ținut pasul cu dezvoltările din țările vestice. Acolo ai un radiator, un blender, un laptop, dar la noi sunt foarte multe case cu puține echipamente electrice. Mai departe, vedem că în timp ce în Vest mobilitatea electrică a luat amploare, la noi rămâne o nișă în marile orașe.

URSULA, CU SALARIU DE 33.000 EURO/LUNĂ. Potrivit datelor din 2021, consumul casnic a ajuns în România la o pondere de circa 25% din consumul total de energie, media la nivel european, la nivelul anului 2020 fiind de 27%. Merită precizat că în ultimii ani România a trecut printr-un proces de dezindustrializare agresiv. Aceste explicații au rost în contextul în care printre noile propuneri ale Comisiei Europene (CE), a cărei președinte, Ursula von der Leyen, are un salariu de 33.000 de euro/lună, n.m. I.P.) de a trece cu bine iarna se numără și indicația ca fiecare stat să-și reducă consumul de energie cu 5% în orele de vârf. Astfel, statele membre vor trebui să identifice 10% din totalul de ore, care au cel mai mic preț preconizat, și să reducă cererea în timpul acestor ore de vârf. Comisia mai spune că acest lucru înseamnă că fiecare stat să analizeze acele 3-4 ore de vârf, cumulat cu estimările de producție și să încerce să reducă cunsumul.

PROPUNERILE CE NU SUNT OBLIGATORII. Otilia Nuțu afirmă însă că aceste propuneri nu sunt obligatorii și procentele nu se vor aplica la fel pentru toate statele membre, fiecare țară trebuind să își facă propriile calcule. Pentru România va fi ceva mai greu.

„Problema, la noi, este că nici măcar nu avem datele. Noi nu știm cum se consumă energia în România. Avem același mod de producție, cu unități foarte mari, apropiate de vechile foste unități industriale, în timp ce consumul nostru s-a mutat în zona urbană”, atrage atenția expertul Otilia Nuțu, conform Mediafax.

ION PREDOȘANU

P.S. ROMÂNIA, FĂRĂ CALORIFERE! Adio, calorifer electric!, din această toamnă românească, chiar dacă iarna va fi grea și lungă. Prețul energiei electrice a crescut de 4 ori pentru cei ce depășesc 255 de Kilowați consumați pe lună.(Ion Predoșanu)