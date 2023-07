Analize gratuite pentru diagnosticarea bolii cronice de rinichi

Românii beneficiază gratuit, de la 1 iulie, de cele două teste de laborator necesare pentru diagnosticarea corectă a bolii cronice de rinichi. Este vorba de „rata de filtrare glomerulară estimată” și „raportul alumină-creatinină în urină”.

„Boala cronică de rinichi nu doare. Este un ucigaș tăcut. Din acest motiv, numeroase cazuri rămân fără diagnostic, deși investigațiile necesare sunt simplu de realizat. La nivelul Ministerului Sănătății, împreună cu colegii de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, ne-am propus să schimbăm această realitate pentru cei aproape 2 milioane de români care trăiesc cu acest diagnostic, mulți dintre ei fără să știe. Din luna iulie este suficient ca oricine își face un set de analize medicale, în cabinetul medicului de familie, să primească aceste două teste pentru a ști dacă are un diagnostic de boală cronică de rinichi, depistarea precoce a acestei afecțiuni putând să facă diferența dintre viață și moarte. Atât de simplu și la îndemâna oricui!”, a precizat dr. Alexandru Rafila, ministrul Sănătății.

Peste 10% din populația României trăiește cu boală cronică de rinichi, o afecțiune care prezintă simptome abia în stadiile avansate, când deja poate fi prea târziu ca evoluția bolii să fie încetinită și există complicații cardiovasculare și renale.

Pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau cu altă specialitate clinică, precum nefrologie, diabet, nutriție și boli metabolice, cardiologie, medicină internă, se vor putea efectua gratuit dozajele privind rata de filtrare glomerulară estimată și raportul alumină-creatinină urinară.

Boala cronică de rinichi este o afecțiune gravă, determinată de anomalii ale structurii sau funcției rinichilor. Boala are o evoluție progresivă, pe o perioadă de ani sau luni și, deși este ireversibilă, evoluția poate fi încetinită sau chiar oprită printr-un diagnostic și tratament precoce.

Este, în prezent, a zecea cauză de mortalitate din lume și, conform statisticilor în creștere de la an la an, va deveni a cincea cauză până în 2040.

I.I.