Ziua Romilor, fără liderii etniei! Doar cu Tzancă Uraganul pe scenă!

Prima ediție a Zilei Internaționale a Romilor pe care autoritățile au organizat-o la Târgu-Jiu după ridicarea restricțiilor impuse de pandemia de COVID 19 s-a desfășurat vineri spre seară fără ca vreun lider important al etniei să fie prezent la festivitatea organizată pe Insuliță. În alți ani liderul filialei județene a Partidei Romilor, Nelu Pavel, care este și consilier județean, era de nelipsit de la aceste manifestări, el și nașul său Ion Mihai, zis Ministru, fiind organizatorii primelor ediții. Ministru s-a retras de ani buni din spațiul public și nu mai participă, iar absent a fost anul acesta și Constantin Ninel Potârcă. În anii trecuți el era în spatele gratiilor și nu putea ajunge, acum fiind plecat din localitate. Au venit, în schimb, membri ai familiei sale, care au ținut să ducă tradiția mai departe. Nelu Pavel a preferat să fie prezent la alte manifestări similare, de amploare mai mică, organizate în comunitățile de romi din județ. El a explicat că atâta timp cât nu a fost principalul organizator pe Insuliță, a lăsat autoritățile locale să își ducă programul la bun sfârșit. Pe scenă, în fața câtorva mii de oameni, a urcat, în schimb, Tzancă Uraganul, care, în timpul spectacolului său, a și avut o intervenție în care a transmis un salut special din partea lui Nelu Pavel. Mesajul a ajuns în comunitățile de romi pentru că întreg spectacolul a fost transmis pe rețelele de socializare inclusiv de către Nelu Pavel. Tzancă, în schimb, a fost primit la Târgu-Jiu ca un adevărat star. Pare greu de crezut, dar au fost copii care au chiulit de la ultimele ore, vineri după-amiază, pentru a se asigura că prind un loc cât mai în față la spectacolul idolului lor. Chiar în deschiderea show-ului, Tzancă le-a cerut fanilor săi să ridice mâna dacă printre ei sunt copii care au chiulit de la școală pentru a veni să-l vadă pe el. Sute de mâini s-au ridicat în aer, iar Tzancă a repetat întrebarea, răspunsul primit fiind același. Cântărețul a transmis atunci scuze profesorilor care s-au trezit cu sălile de curs goale, după care și-a continuat spectacolul cu aplomb. Printre cei care au venit să-l urmărească pe celebrul manelist au fost nu doar copii, ci și Marinică Bonculescu, cunoscut și drept „Sandokan”. Acesta este inculpat într-un dosar pentru omor alături de alte rude ale sale, iar acesta ar putea fi ultimul său spectacol pe care l-a văzut în libertate. Dosarul său se află în faza pronunțării unei sentințe, de pe 16 decembrie 2021 instanța dând 5 amânări pentru luarea unei hotărâri. Ultima amânare pentru pronunțarea verdictului a fost chiar joi, cu o zi înainte de concertul lui Tzancă. Manelistul s-a declarat încântat de atmosfera de la Târgu-Jiu, el bucurându-se că au fost atât de mulți oameni care au venit să-l vadă.

Nu au fost însă la fel de mulți pe cât așteptau organizatorii, chiar dacă în zonă au fost mobilizate trupe importante din Poliție și Jandarmerie pentru a preveni eventuale incidente. „Este o atmosferă incendiară și asta mă bucură foarte mult. Sunt foarte bucuros că fanii mei sunt alături de mine. Sunt destul de mulți cei veniți aici și toți mă așteaptă. Au venit pentru melodiile pe care le voi cânta și care sunt piese și de anul acesta, dar și de anul trecut pentru că și alea de anul trecut tot merg în forță. Le mulțumesc celor care sunt alături de mine și promit că nu îi voi dezamăgi niciodată. Spectacolul acesta este organizat doar de către Primăria Municipiului Târgu-Jiu. Eu cu ei am vorbit și am mai avut astfel de concerte și în alte locuri din țară”, a spus Tzancă Uraganu. Înainte de spectacol acesta a schimbat câteva vorbe și cu primarul Marcel Romanescu, edilul menționând că manelistul a fost adus la Târgu-Jiu pentru că asta și-au dorit romii să aibă pe scenă de ziua lor. „Având o colaborare foarte bună cu comunitățile de etnie romă din Târgu-Jiu am organizat astfel de evenimente. Vorbim de tradițiile comunităților de etnie romă. Mă bucur că vin aici să își prezinte aici tuturor cetățenilor din Târgu-Jiu, nu doar comunității, vechile obiceiuri ale lor. E și un spectacol solicitat de reprezentanții comunității și e normal ca atunci când organizezi ceva pentru comunitatea romă să aduci ceea ce își doresc ei să audă la Târgu-Jiu. Și-au dorit Tzancă Uraganu. Cred că la spectacol sunt prezenți în public și foarte mulți români, nu doar membri ai comunității rome. Eu nu sunt neapărat foarte apropiat de acest gen de muzică, dar când organizezi un eveniment pentru comunitatea de etnie romă, până la urmă trebuie să ții cont de gusturile lor, nu neapărat ale mele. Dacă era după gusturile mele poate aduceam muzică clasică, dar vreau să se bucure de spectacol toți cei care sunt prezenți pe Insuliță cu această ocazie”, a transmis Marcel Romanescu.

Gelu Ionescu