Ziua Mondială a Pământului – 22 Aprilie 2023

Anul 1970 avea să pună bazele unui eveniment global extrem de important: Ziua Mondială a Pământului, părintele fondator fiind senatorul american Gaylord Nelson.

Euforia și entuziasmul acestui eveniment aveau să fie marcate de peste 20 de milioane de cetățeni americani, în marea lor majoritate tineri și foarte tineri.

După două decenii, în anul 1990, peste 200 de milioane de oameni din 141 de țări au transformat Ziua Mondială a Pământului într-o manifestare de mare amploare în istoria omenirii, prin alăturarea lor în dorința de a milita pentru un viitor mai bun al planetei noastre.

În anul 2009, Organizația Națiunilor Unite a declarat ziua de 22 aprilie ca fiind sărbătoarea oficială a planetei Pământ, o expresie comună a dorinței tuturor de a construi o societate durabilă pentru un viitor comun verde și sustenabil.

An de an a fost aleasă o temă de focus pentru a celebra Ziua Mondială a Pământului.

Anul acesta, în data de 22 aprilie 2023. Ziua Mondială a Pământului va fi celebrată cu tema ,,Investim în planeta noastră” (Invest in our planet).

Mai mult ca niciodată, protejarea planetei, creșterea îngrijorării față de poluare îndeamnă întreaga omenire spre gestionarea responsabilă a resurselor naturale, prevenirea efectelor de încălzire globală și continuitatea creșterii suprafețelor împădurite pe întreaga planetă.

Guvernele din toate țările au prioritar, pe agendele de lucru, măsuri pentru stoparea secetei, încetinirea încălzirii globale prin creșterea suprafețelor împădurite.

Numai prin eforturi comune se va reuși schimbarea planetei într-o planetă verde cu întinse mări și oceane.

Fiecare dintre noi avem responsabilitatea de a ne implica în creșterea rezistenței și a măsurilor de conservare a planetei. Este un moment de conștientizare a problemelor de mediu și de sensibilizare cu privire la problemele care afectează mama natură în această perioadă de criză. Trebuie să acționăm (cu îndrăzneală), să inovăm (pe scară largă) și să punem în aplicare (în mod echitabil). Planeta noastră merită efortul nostru!

Stop razboiului! Ne dorim pace și o planetă sigură pentru copii noștri și generațiile viitoare!

Conf. Dr. Ing. Cristiana SÎRBU

Președinte al Fundației „Grupul de Inițiativă Ecologică și Dezvoltare Durabilă”

Membru asociat al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”

Membru al Institutului Național pentru Fizica Pamântului