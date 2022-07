Complexul Energetic Oltenia: 20 Iulie – Ziua energeticianului este marcată, începând din anul 1992, de catre lucrătorii din sectorul energetic.

Cu aceasta ocazie, conducerea Complexului Energetic Oltenia transmite tuturor celor care lucreaza in domeniul energetic sincere aprecieri si multumiri pentru eforturile depuse in sustinerea sigurantei sistemului energetic romanesc.

In special, in acest an, la implinirea a cinci decenii de la primul paralel cu Sistemul Energetic National al primului grup energetic construit la Rovinari, tinem sa felicitam si sa multumim energeticienilor care au dat startul in functionare pentru acest pilon al energeticii romanesti.

Producerea energiei pe baza de carbune este una dintre cele mai dificile activitati care solicita staruinta, tenacitate, curaj, profesionalism si, nu in ultimul rand, capacitatea de a face fata situatiilor imprevizibile si priceperea de a se adapta cerintelor viitorului.

In acest sens, transmitem urarile noastre de succes in actiunile necesare transpunerii in practica a masurilor ce se impun pentru continuarea activitatii la nivelul actualelor directive generate de schimbarile climatice.

La multi ani, tuturor energeticienilor!