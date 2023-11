Zile de bucurie și de sărbătoare, la unitățile de învățământ ale Mitropoliei Olteniei din municipiul Târgu Jiu

Între unitățile de învățământ aflate sub patronajul Mitropoliei Olteniei se află și Grădinița “Sfântul Stelian” și Creșa “Sfânta mare muceniță Ecaterina”, din reședința județului Gorj.

SFÂNTA MARE MUCENIȚĂ ECATERINA, CINSTITĂ ÎN MOD DEOSEBIT LA CREȘA DIN TG. JIU CARE ÎI POARTĂ NUMELE

Creșa “Sfânta mare muceniță Ecaterina” este o unitate de învățământ antepreșcolar aflată la început de drum, 2023-2024 fiind primul an în care această unitate își desfășoară activitatea. Noua creșă are un program zilnic de la 9.00 la 17.00, aici aproximativ 20 de copii beneficiind de educație antepreșcolară de calitate, printr-un program de activități specifice adaptat individual nevoilor fiecărui copil. Sâmbătă, 25 noiembrie 2023, a fost sărbătorită ocrotitoarea instituției, Sfânta mare muceniță Ecaterina, prilej cu care micuții au primit cadouri și motive de bucurie din partea personalului instituției. Demn de menționat este și faptul că Sfânta mare muceniță ECATERINA este protectoarea tinerilor, a iubitorilor de carte, a celor care doresc să se căsătorească și a femeilor care doresc să fie mame. De asemenea, această mare Sfântă a Bisericii creștine este ocrotitoarea tuturor celor învățați, a celor care caută lumina cunoștinței, îi ocrotește pe studenți, pe elevi, toți cei iubitori de carte, este ocrotitoarea teologilor, profesorilor, avocaților, procurorilor, medicilor, ea a fost părtașă la învățăturile acestor înțelepți întotdeauna. Sfânta mare muceniță Ecaterina este îndreptătoarea în credință și în căsnicie și în familie; Ocrotitoarea tuturor mamelor, ea ajută și pe acele femei care doresc să fie mame. Ajutătoarea tuturor celor aflați în pragul căsătoriei, a copiilor, fecioarelor și văduvelor, sfânta Ecaterina este vindecătoarea celor bolnavi, izbăvitoarea celor aflați în necazuri și cea care îi sprijină pe bătrâni; ocrotitoarea sărmanilor, pentru că ea a lăsat bogăția trecătoare a lumii și a îmbrățișat mucenicia.

OCROTITORUL COPIILOR, SFÂNTUL STELIAN, SĂRBĂTORIT LA GRĂDINIȚA MITROPOLIEI OLTENIEI DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Duminică, 26 noiembrie 2023, Biserica noastră drept măritoare îl cinstește pe Sfântul cuvios STELIAN Paflagonul, ocrotitorul copiilor. Sărbătoarea acestui sfânt părinte nu a trecut neobservată, la Grădinița “Sfântul Stelian” din Târgu Jiu fiind motiv de sărbătoare și de bucurie. Aici, în paraclisul cu hramul Sfântului ocrotitor a fost săvârșită slujba Sfintei Liturghii, după care, la sfârșitul slujbei, copiii au fost împărtășiți cu Trupul și Sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Micuții au primit surprize și cadouri binecuvântate de preot, cu ocazia hramului.

Unitatea de învățământ preșcolar din reședința Gorjului îl are, după cum spuneam, ocrotitor și patron spiritual pe Sfântul Stelian, ocrotitorul copiilor. De acest lucru ne putem convinge citind viața Sfântului părinte unde vedem că mamele care de-a lungul timpului au rămas fără copii, iar altele nu puteau avea copii, prin rugăciune smerită și fierbinte la Sfântul STELIAN dobândeau ajutor și copii sănătoși.

Grădinița “Sfântul Stelian” din municipiul Târgu Jiu se află sub patronajul Mitropoliei Olteniei și și-a început activitatea în primii ani după 2000, în prezent dispunând de un paraclis cu hramul Sfântului ocrotitor al copiilor unde în zilele de sărbători se săvârșesc slujbe religioase și micuții preșcolari sunt împărtășiți de către preot. De utilitatea și necesitatea unei astfel de instituții de învățământ preșcolar cum este Grădinița Mitropoliei Olteniei “Sfântul Stelian” s-au convins și mulți dintre părinții copiilor din municipiul Târgu Jiu.

“O grădiniță venită din partea Bisericii în sprijinul comunității este un lucru extraordinar de bun, este un lucru care încurajează pur și simplu comunitatea, pe de o parte, iar pe de altă parte, să nu mai vorbim de condițiile pe care le asigură pentru copii din această grădiniță. Este o instituție prin care sistemul nostru educațional are încă o cărămidă bună în construcție. Copiii ce învață aici vor fi oameni bine educați, vor fi credincioși și nu au cum să nu izbândească în viitorul apropiat, la școală, dar și în viitorul îndepărtat pentru o societate mai bună decât cea de astăzi”, a declarat părintele unuia dintre cei 115 copii preșcolari înscriși la Grădinița “Sfântul Stelian” din municipiul Târgu Jiu.

Un aspect important este și acela că, aici, activitatea grădiniței, s-a extins de la an la an, de educarea în spirit creștin a copiilor ocupându-se aproximativ zece educatoare, un secretar, patru îngrijitori, un administrator și un director coordonator.

Aflată sub patronajul Mitropoliei Olteniei, prin Asociația “VASILIADA”, filiala Târgu Jiu, din încredințarea și purtarea de grijă a ÎPS Sale Acad. Dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, Grădinița “Sfântul STELIAN” oferă cele mai bune condiții pentru pregătirea și educarea tinerelor vlăstare din reședința județului de la poalele munților Parâng și Vâlcan.

Teolog, Marius Stochițoiu