VIDEO: Campanie națională de informare cu privire la vaccinare

Ministerul Sănătății a lansat o nouă campanie națională de informare și conștientizare asupra importanței vaccinării. Campania are un buget de aproape 22 de milioane de lei, având finanțare europeană, și se va desfășura timp de trei luni.

Sub sloganul „Știu, nu doar sper că o să fiu bine! Mă vaccinez!”, campania constă în promovarea a câte cinci spoturi audio și video, adaptate principalelor categorii de public: cel general, bebeluși, copii și adolescenți, vârsta a III-a, persoanele aflate în grupe de risc.

Obiectivul campaniei de vaccinare este creșterea interesului publicului pentru această măsură esențială de sănătate publică.

Campania are în centrul său și site-ul www.provaccin.ro, aflat în proprietatea și administrat de Ministerul Sănătății. Aici sunt disponibile informații – doze, contraindicații, reacții adverse – despre 25 de vaccinuri diferite.

De altfel, ministerul pregătește și o nouă strategie națională pentru vaccinare, valabilă pentru perioada 2023 – 2030.

„Trebuie să recunoaștem faptul că în perioada pandemiei COVID-19 a scăzut încrederea în vaccinare. Acum, prin această campanie de informare și conștientizare, dar și prin altele care vor urma, Ministerul Sănătății își exercită rolul său esențial, de a încuraja vaccinarea populației, considerând însă că aceasta nu este o acțiune obligatorie, ci puternic recomandată pentru cetățeni, iar decizia individuală trebuie luată în mod informat, pe baza datelor științifice. Acest lucru îl face actuala campanie, care-i îndeamnă pe cetățeni să se informeze asupra beneficiilor vaccinării pentru sănătatea lor și a celor dragi”, transmite ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.

I.I.