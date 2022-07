Victorie de moral pentru echipa de handbal

Handbalistele de la CSM Târgu Jiu au reuşit să o învingă pe SCM Craiova din a doua încercare. Cele două echipe din Liga Florilor şi-au măsurat forţele într-o ,,dublă” amicală, iar gorjencele şi-au luat revanşa, vineri, în Bănie. Trupa lui Liviu Andrieş s-a impus la două goluri diferenţă, scor 23-25. Meciul de la Craiova s-a desfăşurat aproape după acelaşi scenariu ca prima confruntare. Formaţia noastră a dominat clar prima repriză şi a intrat la cabine cu un avantaj consistent, 7-16. Gazdele au replicat în partea secundă, s-au apropiat la un singur gol, 23-24, dar nu au mai putut egala. Oana Bucă a fost cea mai bună marcatoare a vizitatoarelor, cu şapte goluri, iar Angela Puşcaş Cioca a marcat de cinci ori. În meciul de luni, doljencele câştigaseră cu 34-33.

SCM U Craiova – CSM Târgu Jiu 23-25 (7-16)

CSM Târgu Jiu: Ekaterina Dhzukeva, Alina Ciuchiatu, Elena Marica Bercu – Bianca Chiriţă 1g, Daniela Necula 1g, Valentina Toader Trică, Cristina Boian 2g, Angela Puşcaş Cioca 5g, Oana Bucă 7g, Ira Zinatullina 1g, Katarina Pavlovic 4g, Alexandra Gavrilă, Pal Ceandani 3g, Florenţa Ilie, Iulia Andrei, Ana Ciolan 1g. Antrenori: Liviu Andrieş şi Andrei Enache. Antrenor portari: Gore Albici.

„A fost un meci în care am reuşit să avem un ritm foarte bun şi în care ne-am întărit convingerile pe care le aveam, şi anume că întotdeauna grupul este cel mai important şi grupul va fi punctul nostru forte în campionat. Am dat minute tuturor jucătoarelor pentru că sunt meciuri de pregătire şi este important să menţinem conectate toate jucătoarele, pentru că va fi un campionat lung şi vom avea nevoie de fiecare jucătoare”, a declarat antrenorul secund al CSM-ului, Andrei Enache. ,,A fost un joc bun de pregătire pentru echipa noastră. Un joc din care am avut foarte multe de învățat și care a adus un plus de încredere în forța grupului. Felicitări fetelor pentru atitudine și implicare!”, a apreciat Dan Ilieş, expert sportiv al secţiei. Astăzi, formaţia noastră va juca un nou amical, pe terenul echipei SCM Râmnicu Vâlcea.

Cătălin Pasăre