Vicepreședintele Sindicatului Termo Energia Craiova II, ultima zi de muncă în termocentrală. Vineri, decizie de pensionare: ,,Am reușit să supraviețuiesc!”

Casele de pensii din Gorj și Dolj continuă să elibereze deciziile de pensionare pentru mineri și energeticieni. Astfel, a venit și rândul vicepreședintelui Sindicatului Termo Energia Craiova II, Florin Cimpoieru.

acesta este unul dintre cei care au protestat împotriva guvernului care a ținut blocată Legea 197, venind la Târgu Jiu în dese rânduri, alături de Manu Tomescu și colegii săi din CEO. Dar, înainte de asta, Florin Cimpoieru a denunțat abuzurile și corupția șefilor CEO, atât în presă, cât și instituțiilor abilitate, de-a lungul timpului, fiind una dintre vocile distincte în mediul energetic din Oltenia. Termocentrala Craiova II a fost externalizată din Complexul Energetic Oltenia anul trecut. ,,După lupte seculare, azi am primit înștiințare de la Casa de pensii că vineri este ultima mea zi de lucru ca angajat”, a spus energeticianul, ținând să transmită ceea ce gândește colegilor săi.

,,Am reușit să fiu liber” în fața ,,actualelor reguli și principii democratice”

Florin Cimpoieru este unul dintre profesioniștii doljeni care a fost premiat pentru munca sa în termocentralele Ișalnița și Craiova cu ,,Trofeul energeticianului” , într-un trecut nu prea îndepărtat. Acesta precizează: ,,A venit momentul să îmi iau adio de la cel mai important capitol al vieții mele, profesional vorbind, acela de energetician.

Sunt mândru de ceea ce am fost și am făcut în acești 35 de ani, precum sunt recunoscător că am avut o privilegiul să prind chiar de la începutul ,,carierei” o fereastra de vreo 20-25 de ani în care am trăit și crescut într-un mediu sănătos, profesionist, uman, cu oameni adevărați, de la care am avut ce învăța, din toate punctele de vedere.

Am crescut învățând să respect valori adevărate și în niște minime principii, de la care nu am abdicat.

Că au venit vremurile peste noi …asta e ceva ce nu putem controla, nu consider obligatoriu să ne ,,adaptăm” la ceva dincolo de valorile și principiile fiecăruia dintre noi.

După peste 10 ani de ,,luptă” cu actualele ,,reguli și principii democratice „ușor de înțeles dar greu de acceptat, alaturi de oameni adevărați, azi mă bucur că am reușit să fiu liber, să nu-mi părăsesc familia, să nu fiu umilit și chinuit pe câmpiile sau șantierele Europei, la această vârstă, cu afecțiunile pe care marea majoritate le avem.

Mai este un lucru la care țin mult, care nu se discută în spațiul public, și care a fost și este esențial pentru salariați în particular și pentru toți cetățenii in general: MASS MEDIA, jurnaliștii care au fost mereu, marea majoritate, obiectivi, implicați, dedicați, empatici. Ne-au făcut publice problemele, condițiile de lucru, abuzurile de toate felurile, ilegalități fără număr la care am fost supuși s.a.m.d.

Personal am ,,beneficiat” de acest aspect de peste 10 ani. În care am fost implicat, am avut atitudine, am acuzat factorii de decizie, am protestat, niciodată în interes propriu ci în interesul comun al salariaților.

Din păcate, sunt puțini aceia care au procedat astfel, din fericire pentru mine viața m-a adus alaturi de cei asemenea mie .

,,Se poate și altfel decât trăind în lașitate, obediență, frică, neimplicare și oportunism ieftin”

Țin să le transmit ( cui este interesat) că am reușit să ,,supraviețuiesc” acestui sistem ticălos, luându-mă de piept cu el, de 10 ani cel puțin și nu am murit, nu m-a bătut nimeni, nu m-a dat nimeni afară ( am plecat eu singur când am considerat că nu se mai poate ).

Este cea mai bună dovadă că se poate și altfel decât traiul în lașitate, obediență, frică, neimplicarea și oportunism ieftin.

Iar tot ce am făcut sau am spus, a fost strict in conformitate cu valorile și principiile minime de viață și profesionale. Fără vreo frică sau emoție că pot păți ceva.

Asta dacă ,,nu atârni”, dacă ești pe picioarele tale, dacă îți permiți în orice clipă să spui ,,adio” dacă vezi că nu poți trăi conform unor minime principii.

În final, vreau să mulțumesc colegilor care au dat dovadă în permanență de demnitate, de implicare, de omenie și alături de care am fost .

Și nu în ultimul rând, doamnelor M Horvath, Ana Maria Stoica, domnilor E. Maruță, Iuliu Goiceanu, D Moșteanu, Ivaniși, și celorlalți asemenea lor , cărora trebuie sa le mulțumim și să le recunoaștem efortul și aportul la binele familiilor noastre de acum.

De asemenea și din păcate, din clasa politică, doar d-lui Miruță îi putem mulțumi, pentru aceleași lucruri. Tuturor colegilor le doresc din calitatea de pensionar multă sănătate, să se bucure de viată și de munca lor, iar la final să poată fi, ca pensionari, alaturi de soțul – soția, de copii, nepoți. Viața este scurtă, nu merită trăită oricum. Florin Cimpoieru, fost energetician”, a transmis acesta.

Mihaela C. Horvath