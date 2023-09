Valențele feminității în expoziția „The shape of a woman” a artistului vizual Ștefan Strâmtu

În luna august 2023, în sălile Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, a putut fi vizionată expoziția „The shape of a woman”, a artistului vizual Ștefan Strâmtu (curator: Dorina Cioplea-Văduva). Organizatorii au fost Consiliul Județean Gorj, Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” și Uniunea Artiștilor Plastici din România.

Expoziția a fost gîndită ca un ansamblu care reunește mai multe stiluri și tehnici artistice: pictură (ulei, culori acrilice și pastel în cretă colorată și sepia), modelaj (ipsos și pastă acrilică) și sculptură (lemn). Lucrările de pictură sunt net predominante, aparținând unor stiluri diverse (figurativ și abstract), fiind utilizate adesea simboluri.

Expoziția este dedicată femeii și statutului ei într-o lume ce pare să aparțină încă bărbaților, dar care se află într-o continuă schimbare. În picturile figurative corpul femeii este subiectul principal. Predomină portretele, în care sunt surprinse, mai ales, personalitatea și starea de spirit a femeii, în diversele sale ipostaze. Este folosită în acest sens, mai ales, alegoria. Se observă o exagerare la nivelul corpului, iar culorile sunt sugestive (de exemplu culoarea roșie, care exprimă focul dragostei pasionale și al sexualității).

Prin diverse reprezentări și/sau utilizând simboluri (cum ar fi „doamna cu coasa”, care în mod clasic trimite la moarte) sunt exprimate, adesea, idei abstracte.

Modelajele în ipsos (cu patină acrilică) sugerează, de asemenea, forme feminine, mai ales coapse și tors.

Sculptura în lemn, cu o poziție centrală, pare să facă legătura între toate celelalte lucrări aflate în diversele încăperi (sala roșie, sala verde etc.).

În unele opere sunt exprimate stările negative (pentru că, nu-i așa, totul pornește de la minte) care influențează adesea o femeie în gânduri, vorbe și atitudine, dar pe care aceasta nu le poate exprima datorită „zidului de prejudecăți” construit de societate.

În alte opere sunt exprimate stările de grație, rafinamentul, dragostea curată și forța misterioasă a femeii sensibile.

În ceea ce privește modul în care artistul apreciază situația actuală a femeii, el ne-a declarat următoarele: „Am început să simt unele lucruri, din experiență, în ceea ce privește feminitatea, așa cum ar fi vibrația interioară a femeilor. Și mă refer la forma lor interioară, pe care acestea nu o exteriorizează, însă, în mod conștient. Deși trăim în secolul XXI, sunt încă multe filtre și limite, prejudecăți care nu lasă femeia să-și exprime anumite trăsături care țin de calitate, dar care sunt definitorii pentru ea. Nu vreau să fac un tipar… Vreau doar să deschid porțile, mințile și să încurajez femeile să se exprime pe ele însele și nu ce așteaptă lumea de la ele. Situația este așa de complexă încât, de fapt, din punctul meu de vedere, unicitatea o dă expresia interioară. Suntem diferiți, dar încercăm să ne pliem pe situații în funcție de standarde deja create care, chipurile, ar reprezenta normalul și realitatea. Eu consider că normalitatea este unicitatea. Ceea ce se vede acum exprimat în lume este, de fapt, un fals și nu este de dorit ca să ne încadrăm aici cu toții”.

Expoziția, care exprimă în esență valențele feminității, este situată sub auspiciile valorilor umanismului contemporan și ne obligă să conștientizăm o gamă largă de sensibilități pe care femeia din societatea modernă este nevoită să le reprime.

Dr. Sorin Buliga