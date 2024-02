Un polițist din Bustuchin se află de peste un an de zile sub control judiciar într-un dosar de corupere sexuală a unui minor

Agentul de poliție Alin Vasile Baciu, de loc din comuna Bustuchin, dar angajat al Inspectoratului de Poliție Vâlcea, este cercetat și judecat într-un dosar de agresiune sexuală asupra unui minor din Târgu Logrești. Deși pare că din 2022, de când a început să fie cercetat, procesul bate pasul pe loc, polițistul este menținut constant sub control judiciar.

Cazul polițistului Alin Vasile Baciu a mai fost relatat în paginile cotidianului ”Gorjeanul” și anul trecut însă, de atunci și până în prezent, judecata acestuia bate pasul pe loc, iar săptămâna trecută magistrații Judecătoriei Târgu-Cărbunești i-au prelungit omului măsura controlului judiciar pe o perioadă de încă 60 de zile, măsura ce a fost instituită încă din luna noiembrie a anului 2022.

,,(…) constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar, luate prin încheierea nr.138 din data de 15.11.2022 pronunţată de completul de judecători de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Gorj în dosarul nr. 3055/317/2022/a1.6, faţă de inculpatul BVA, trimis în judecată prin rechizitoriul emis la data de 16.08.2022 în dosarul nr. 266/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj pentru săvârşirea infracţiunii de agresiunea sexuală, prev. de art. 219 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) C. pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. (două acte materiale), măsură preventivă menținută succesiv, ultima verificare și menținere a măsurii preventive fiind prin încheierea nr.45 din data de 18.12.2023 pronunţată de Judecătoria Târgu-Cărbunești în dosarul nr. 3055/317/2022/a7, așa cum a rămas definitivă prin decizia nr.421/22.12.2023 pronunţată de completul de judecători de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Gorj. În temeiul art. 362 alin.(2) C. proc. pen. raportat la art. 208 alin.(5) C. proc. pen. cu referire la art. 211 și următoarele Cod proc. pen., menține măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpatul BVA până la următoarea verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile de la pronunțarea prezentei încheieri. (…) Pe durata măsurii preventive a controlului judiciar, inculpatul BVA trebuie să respecte următoarele obligaţii: – să se prezinte la instanța de judecată ori de câte ori este chemat; – să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; – să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau de câte ori este chemat; – să nu se apropie și să nu comunice, direct sau indirect, pe orice cale, cu persoana vătămată SDM precum și cu martorii (…) atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau cu măsura arestării preventive”, se arată în sentința emisă pe 9 februarie 2024 de Judecătoria Târgu-Cărbunești. Amintim faptul că, la data de 26 iunie 2022, polițistul din Bustuchin a fost ridicat de la domiciliul său și dus la IPJ Gorj pentru audiere într-un dosar penal de corupere sexuală a minorilor. Locuința familiei Baciu a fost percheziționată, dar nu s-a găsit niciun material pornografic ori vreo dovadă a faptelor incriminate de un minor de 11 ani din Târgu Logrești. Agentul de poliție a ajuns după gratii, în arest preventiv pentru 71 de zile, ulterior fiind plasat în arest la domiciliu, iar din noiembrie 2022 acesta se află sub control judiciar.

Izabella Molnar