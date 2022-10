Tribunalul Gorj a admis contestația lui Buligan, Parchetul a atacat soluția! Egalitatea de tratament juridic pentru ultimul mascat SAS, doar în teorie

În mod nesurprinzător, instanța Tribunalului Gorj care a judecat, ieri, contestația formulată de luptătorul IPJ, Ionuț Alin Buligan privind arestul la domiciliu, a admis cererea acestuia. Spunem ,,nesurprinzător” deoarece, în spațiul public au apărut, în ultimele zile, fragmente din documente, discuții în instanțele de judecată din dosarele în care s-au judecat măsurile preventive pentru mascații SAS, fapt care a demonstrat o pendulare a anchetatorilor și a magistraților în această cauză. Este adevărat, dosarul ,,Dodoi” a stârnit revolta publică, dar diferențele făcute pe măsurile preventive pentru cei arestați nu au mai putut fi ascunse publicului care și-a schimbat percepția despre caz și, mai ales, despre judecarea echitabilă a celor șase inculpați. Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a atacat soluția, iar contestația va ajunge iar în fața unui complet al Curții de Apel Craiova, și asta, pentru ca Buligan să beneficieze, în această fază, de măsurile preventive de care se bucură și colegii săi.

Instanța Tribunalului Gorj, punând în balanță egalitatea de tratament juridic între inculpații din dosarul ,,Dodoi”, a ,,admis cererea formulată de inculpatul Buligan Ionuţ-Alin.

Înlocuieşte măsura arestării preventive a inculpatului Buligan Ionuţ-Alin, cu măsura arestului la domiciliu pe o durată de 30 de zile de la data rămânerii definitive a prezentei încheieri.

În baza art. 221 alin. 1 C.pr.pen., impune inculpatului obligația de a nu părăsi imobilul situat în …., fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza. În baza art. 237 alin. 1 C. pr. pen., la rămânerea definitivă a prezentei, dispune punerea în libertate a inculpatului de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr.9/ UP din 28.05.2022 emis de Tribunalul Gorj”.

Sentința nu a fost ,,înghițită” deloc de Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, deși rechizitoriul are ceva hibe, în cauză fiind depusă ieri o contestație care se va judeca la Curtea de Apel Craiova.

Astfel, completul de la Craiova, ultimul pendulând la împărțirea dreptății pentru acest angajat al IPJ Gorj, una dintre judecătoare autorecuzându-se, va fi cel care va înclina balanța dreptății.

Chiar dacă este de notorietate că la Craiova justiția se împarte în bucățele mici, există speranțe ca magistrații din Craiova să realizeze ca menținerea acestei inechități face ca judecarea dosarului pe fond să înceapă cu stângul, mai ales în percepția publică.

Reamintim că toți mascații SAS acuzați au toți aceleași capete de acuzate, dar doar unul este încă după gratii.

Mai exact, Buligan, pentru arestarea lui la domiciliu neluându-se în calcul că are un copil mic acasă, performanțele profesionale sau pregătirea pe care a făcut-o în cariera sa de câțiva ani.

Cazul Dodoi este unul care nu merită clemență, asta este cert, dar nimeni nu își dorește ca vinovăția celor șase să fie împărțită la colț de stradă, ci de instanța competentă să cântărească cine, cât și cum a lovit, lucruri pe care nici măcar procurorul de caz nu le-a stabilit în rechizitoriu.

ANAMARIA STOICA