Tragerea la sorți pentru Liga Națiunilor, astăzi la Paris

Tragerea la sorți a grupelor Ligii Națiunilor, ediția 2024-2025, va avea loc joi, 8 februarie, de la ora 19:00, la Paris. România va evolua în Liga C, fiind prima națională în cea dintâi urnă valorică.

Componența urnelor din Liga C:

Urna 1: ROMÂNIA, Suedia, Armenia, Luxemburg

Urna 2: Azerbaidjan, Kosovo, Bulgaria, Insulele Feroe

Urna 3: Macedonia de Nord, Slovacia, Irlanda de Nord, Cipru

Urna 4: Belarus, Lituania/Gibraltar*, Estonia, Letonia

*Cele două formații vor disputa un meci de baraj în luna martie pentru a se stabili formația ce va fi în Liga C. Pierzătoarea va merge în Liga D.

În Liga C există o singură restricție, Azerbaidjan și Armenia nu vor putea face parte din aceeași grupă.

Meciurile din faza grupelor se vor disputa în următoarele perioade:

Etapa 1: 5-7 septembrie 2024

Etapa 2: 8-10 septembrie 2024

Etapa 3: 10-12 octombrie 2024

Etapa 4: 13-15 octombrie 2024

Etapa 5: 14-16 noiembrie 2024

Etapa 6: 17-19 noiembrie 2024

Fazele finale sunt programate în martie 2025.

UEFA Nations League 2024/25 va conta și pentru stabilirea ultimelor echipe europene calificate la Campionatul Mondial din 2026. Primele 4 formații clasate în Liga Națiunilor, exceptând echipele care au încheiat pe primele două locuri în grupele din preliminarii, vor participa la meciurile de baraj pentru Mondial, alături de toate cele 12 echipe de pe locul secund. Astfel, vor rezulta patru play-off-uri, fiecare cu câte 4 echipe, ce se vor disputa în sistem semifinale-finală, urmând a se stabili ultimele 4 naționale europene participante la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, din 2026.

Cătălin Pasăre