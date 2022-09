Tot mai multe firme radiate

Numărul firmelor radiate la nivel național a crescut cu 8,87% în primele șapte luni din 2022, comparativ cu perioada similară a anului trecut, până la 41.007 radieri, conform statisticilor Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul București și în județele Cluj, Timiș și Constanța, iar cele mai puține au fost consemnate în județele Călărași și Covasna.

Creșterile cele mai semnificative ale numărului de radieri s-au înregistrat în județele Gorj (plus 24,75%), Sălaj (plus 23,73%) și Tulcea (plus 22,85%).

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, construcții, activități profesionale, științifice și tehnice și industria prelucrătoare.

I.I.