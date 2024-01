Topul salariilor pe județe. Unde se află Gorjul!

Un raport privind salariile din România, al unei cunoscute platforme de recrutare online, a scos la iveală unde sunt cele mai bine plătite locuri de muncă. Cele mai mari salarii au fost înregistrate în Bucureşti şi în judeţele Timiş şi Cluj, iar cele mai mici în Caraș-Severin, Gorj, Ialomiţa şi Vâlcea. Sectorul IT rămâne domeniul care oferă cele mai mari lefuri.

Anul trecut au fost peste 5,7 milioane de angajați activi în România, 26,1% dintre angajați au câștigat între 4.001 și 7.000 de lei, iar 21,1% între 2.001 și 3.000. 7,8% au câștigat mai puțin de 2.000 de lei net, pe lună, 10,3% între 7.001 și 10.000 de lei, iar 5,5% peste 10.000 de lei. Mediile au fost extrase din cele peste 700.000 de salarii introduse de către angajați în Salario, comparatorul salarial al platformei de recrutare online eJobs.

Cel mai bine plătiți au fost angajații din Capitală, care au înregistrat o medie netă lunară de 5.000 de lei (media include toate domeniile de activitate și toate nivelurile de experiență și pregătire profesională). Județul Timiș s-a aflat pe locul al doilea, cu 4.700 de lei net, urmat de Cluj (4.500 de lei), Ilfov, Iași, Brașov, Sibiu și Satu Mare (toate cu 4.000 de lei). Cu o medie netă de 3.100 de lei pe lună, Caraș-Severin este județul cu cele mai mici salarii din România. Tot în aceeași listă se mai află: Gorj, Ialomița și Vâlcea – toate trei cu medii înregistrate de 3.200 de lei, Vaslui (3.300 de lei), Covasna și Vrancea (3.400 de lei), Călărași, Teleorman și Mehedinți (3.500 de lei).Indiferent de județele în care se află, angajații din IT au câștigat cel mai bine și în 2023 – 6.500 de lei pe lună. Mediile cele mai mici au fost marcate de cei care lucrează în sectorul serviciilor de înfrumusețare (3.000 de lei), au pair / babysitting / curățenie (3.000 de lei), office / back-office / secretariat (3.100 de lei), confecții (3.300 de lei) și turism (3.400 de lei). Cele mai căutate locuri de muncă au fost, anul trecut, cele de șofer – pentru care media salarială este 3.800 de lei pe lună, asistent medical (4.500 de lei net), operator call-center (2.800 de lei), contabil (3.700 de lei), inginer (4.800 de lei) și economist (4.500 de lei). Spre deosebire de anul trecut, niciun județ nu are o medie salarială mai mică de 3.000 de lei pe lună. Cele mai mari salarii introduse în 2023 de angajați în Salario au fost de 42.000 de lei – salariu încasat de un CEO, 25.000 de lei (ofițer naval), 45.000 de lei (arhitect IT sau CTO).

