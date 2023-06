Țegle și Dulca au plecat de la Viitorul

Viitorul Târgu Jiu a oficializat despărțirile de Alin Țegle (27 de ani) și Alexandru Dulca (25 de ani). Cei doi evoluau încă din 2021 pe Stadionul Municipal, primul venind chiar în iarna acelui an. Mijlocașii au ajuns la finele contractului cu gruparea gorjeană, ambii declarând că au petrecut o perioadă frumoasă în orașul lui Brâncuși. ,,Am cunoscut niște caractere deosebite la Târgu-Jiu. Mă bucur că am putut ajuta această echipă și vă mulțumesc pentru acești doi ani petrecuți împreună”, a spus Alex Dulca potrivit contului de instagram al clubului. Fotbalistul de bandă dreaptă a marcat de 3 ori pentru Viitorul Târgu Jiu. În doi ani și jumătate, Alin Țegle a reușt 11 goluri. ,,Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor pe care i-am avut la Târgu-Jiu! Bineînțeles, ca la orice echipă, au fost și momente mai puțin bune, dar am reușit să fim un grup unit și să trecem peste”, a spus și fostul căpitan al echipei. Paul Mitrică, Florin Răsdan, Gabriel Dodoi, Charles Acolatse , Philippe Nsiah, Paulian Banu, Valeryi Stepanenko și Alexandru Raicea sunt ceilalți jucători care au părăsit trupa de ligă secundă în acest an.

Cătălin Pasăre