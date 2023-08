Stat gras! Bugetari vizați de disponibilizări!

– Organigrame umflate cu mii de posturi

De teama că vor pierde banii din PNRR, liderii politici de la guvernare vor să reducă acum cheltuielile cu bugetarii, să comaseze diferite instituții, să taie numărul de consilieri și diferite indemnizații.Ținta este o reducere de până la 6 miliarde de lei. Fiecare minister este condus de un ministru care are în subordine între 3 și 8 secretari de stat. În total, sunt 96 de posturi de secretar de stat și aproape toate sunt ocupate.

20 la sută ar înseamnă o reducere cu 19 posturi. Cele mai multe apar în organigramele de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Transporturi, Dezvoltare sau Mediu.

Un secretar de stat câștigă un salariu brut între 11.600 și 16.600 de lei. Cele mai mari salarii sunt la Ministerul Afacerilor Externe, Economiei, Justiției, Familiei sau Educație. Mai puțin câștigă cei de la Finanțe.

Secretarii de stat au propriul cabinet, unde lucrează încă doi funcționari, care câștigă în medie 5.000 de lei net. În plus, cabinetul ministrului are director și încă 3 sau 4 funcționari. Pe lângă ei, sunt angajați alți secretari generali, adjuncți, subsecretari, asistente și șoferi. Toți fac parte din echipa ministrului, iar organigramele numără de la câteva sute până la două mii de posturi.

De exemplu, la Transporturi sunt 649 de posturi, la Finanțe peste două mii, în timp ce la Muncă în jur de 400. Aici, promit politicienii, funcțiile de conducere vor fi desființate de la 12 la 8 la sută din totalul angajaților. Va fi desființată și funcția publică de șef de birou, anunță presa centrală.

M.C.H.