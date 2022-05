Sindicatul Energia Rovinari s-a rupt din FNME: ,,Federația a ajuns să fie condusă de doi oameni – S-a umplut paharul!”

Sindicatul Energia Rovinari, o organizație cu peste 800 de membri, s-a dezafiliat, ieri, după ce în ultimii doi ani conducerea Federației Naționale Mine Energie s-a poziționat, nu de puține ori, împotriva organizațiilor sindicale din propria ogradă.

Este vorba, în principal, de faptul că șefii FNME au fost împotriva legii menționate, spunând că este o ,,utopie”. Numai că, la scurt timp după publicarea acesteia, chiar liderii FNME s-au îmbulzit să beneficieze de pensionarea în condițiile speciale, drepturi obținute și prevăzute în Legea 197/2021, la un an de proteste zilnice ale liderilor Sindicatului Energia Rovinari, Solidaritatea 2013, Sindicatului Lignitul Oltenia, organizațiilor de la termocentralele din Dolj și Sindicatului Renașterea Jilț Turceni.

,,Nu facem decât să ne apărăm oamenii în fața acestei restructurări draconice!”

Iată ce spune liderul protestatarilor din CEO, Manu Tomescu, vicepreședinte al Sindicatului Energia Rovinari: ,,Un prim semnal a fost demisia domnului Mitrescu din conducerea FNME, anul trecut. De atunci ne-am dat seama că această federație înseamnă numai unul, sau doi oameni la vârf, apoi declarațiile domnului Pîrvulescu cu privire la legea pentru care noi am stat în stradă un an, e o ,,utopie”. Dar, când am recâștigat drepturile, condițiile speciale, a sărit primul să se pensioneze. Apoi, la semnarea CCM, noi am atras atenția că nu am avut timp să analizăm și am cerut să nu fie grabă în semnarea Contractului pentru că erau probleme punctuale, nerezolvate, să nu semnați. Sunt concedii de odihnă care au zile mai puține, avem situații în atelierele mecanice, electrice, termocentrale, sunt salariați cu zile de concediu mai puține decât șefii lor, un lucru anormal, apoi limite de salarizare… Toate au rămas nerezolvate dar acum trebuie să se întâlnească iar, să facă un act adițional, nr.1, la nici o lună de la semnarea CCM, ca să repare aceste inechități. Cel mai tare ne supără că federația e condusă de unul, doi oameni. Nu ne-au mai consultat, nu au mai făcut ședințe, strict cu organizațiile. Nu suntem luați în seamă. În condițiile astea nu ne mai simțim reprezentați de federație, pentru că și noi, la rândul nostru, trebuie să dăm răspunsuri oamenilor pe care îi reprezentăm. Acum, vin la noi oameni din toate subunitățile. Vor mai fi sindicate din FNME nemulțumite fiindcă federația e condusă de doar doi oameni, domnul Pîrvulescu și domnul Roșca, doi oameni care ar trebui să reprezinte … mii de membri. S-a umplut paharul, am tot răbdat, credeți-mă, îmi pare rău, după aproape 29 de ani în care n-am părăsit niciodată federația asta, ca militant, membru, apoi lider, eu, Tomescu, spun acum, cu amărăciune, că nu mă mai simt reprezentat de conducerea federației. Ei rămân sub comanda politicienilor. Noi nu facem altceva decât să cerem protecție pentru salariații CEO în fața restructurării draconice”, a declarat vicepreședintele Sindicatului Energia Rovinari, Manu Tomescu. Organizații afiliate FNME sunt Sindicatul Liber Oltenia, Sindicatul Roșiuța, Sindicatul Lupoauia, Sindicatul Roșia, Sindicatul renașterea Jilț Turceni și Sindicatul Alfa. De asemenea, Federația întrunește acum, după plecarea Sindicatului Energia Rovinari, aproximativ 3.000 de membri la nivelul Complexului Energetic Oltenia, reprezentând alte câteva mii de salariați din țară. Neînțelegerile în FNME s-au adâncit extrem de mult, ducând astăzi la retragerea mandatului de reprezentare de către Sindicatul Energia Rovinari. Federația Națională Mine Energie este condusă de Dumitru Pîrvulescu iar Sindicatul Energia Rovinari, de Constantin Mitrescu.

Organizația s-a dezafiliat astfel, după ce Dumitru Pîrvulescu a demonstrat, după cum susțin sindicaliștii, nepăsare crasă cu privire la posibilitatea pensionării anticipate a minerilor și energeticienilor reprezentați de FNME, în baza legii 197/2021.

Iată comunicatul Sindicatului Energia Rovinari:

Către FNME

În atenția Biroului Executiv,

Vă informăm că Sindicatul Energia Rovinari vă retrage mandatul de reprezentare în negocierile colective și comisiile administrație-sindicate, bazate pe parteneriat social cu S.C.E.Oltenia S.A, și cu toate instituțiile, organismele și agențiile publice, cu care FNME colaborează în vederea promovării intereselor sindicatelor afiliate.

Menționăm că, Sindicatul Energia Rovinari a hotărât dezafilierea de la FNME din următoarele motive:

1. Comportamentul președintelui federației, Pirvulescu Dumitru, în spațiul public, în speță a criticilor nefondate aduse sindicatului în sine de către acesta, dar și organelor de conducere ale Sindicatului Energia Rovinari;

2. Răspunsul negativ dat de acesta doleanțelor noastre, privind îndreptarea unor inechități existente în C.C.M, la nivel S.C.E.Oltenia S.A, precum limitele de salarizare și zilele suplimentare la concediile de odihnă;

3. Poziționarea președintelui Pirvulescu Dumitru, pe tot parcursul anului 2021, împotriva adoptării legii 197/2021, acesta invocând public fel și fel de aberații, cum ar fi: „este o utopie”, „este neconstituțională”, „este o gogoșă electorală”, ș.a.m.d”.

Mihaela C. Horvath