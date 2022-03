Scorul Apgar – prima notă acordată copilului

Scorul Apgar reprezintă un sistem standard de evaluare clinică rapidă a nou-născutului imediat după naștere – la 1 minut, respectiv la 5 minute.

Acest scor îl va ajuta pe medicul neonatolog să decidă dacă copilul are nevoie de tratament imediat, în primele lui momente de viață.

Dr. Virginia Apgar, medic specialist american în anestezie obstetricală, una din femeile-pionier ale neonatologiei, este cea care a propus pentru prima dată în anul 1953 o metodă de evaluare a nou-născutului la 1 minut, respectiv 5 minute după naștere.

După numele ei s-a propus și un acronim pentru memorarea semnelor de evaluat:

A – appearance (colorație)

P – pulse (frecvența cardiacă)

G – grimace (reactivitate la stimuli)

A – activity (tonus muscular)

R – respiratory effort (respirație)

Fiecare semn este notat cu o valoare între 0 și 2 (2 = aspect normal; 1 = diminuat, slab; 0 = absent), iar suma acestor valori devine scorul Apgar (0-10).

Când scorul la 5 minute este sub 7, copilul este reevaluat la fiecare 5 minute, până la 20 de minute.

Scorurile vor fi înregistrate în fișa nou-născutului.

Scorul Apgar între 0-3 la 20 minute prezice mortalitate și morbiditate crescută.

Îngrijirea nou-născutului cu Apgar 7-10 – situație prezentă la 90% din nașteri, impune aspirarea rapidă orofaringiană, stimulare tactilă și uscarea tegumentelor.

Îngrijirea nou-născutului cu Apgar 5-7 – impune administrarea în plus de oxigen prin mască.

Dacă nu se ameliorează starea clinică, se administrează oxigen cu presiune intermitent pozitivă cu ritm de 30 respiraţii/min., se corectează acidoza, hipoglicemia, hipocalcemia.

Îngrijirea nou-născutului cu Apgar 3-4 – această categorie de copii prezintă hipoxie și acidoză severă sau a primit medicație depresoare.

Această categorie necesită ventilație intermitent pozitivă cu oxigen prin canula orofaringiană. Se amplasează un cateter pe vena ombilicală pentru corecția: acidozei, hipoglicemiei și hipocalcemiei.

Este important de înțeles că scorul Apgar nu a fost gândit pentru a prezice starea de sănătate și dezvoltare a copilului pe termen lung.

Copilul poate fi perfect sănătos chiar dacă la 5 minute după naștere a avut un scor mic.

Scorul Apgar măsoară doar starea de sănătate a nou-născutului imediat după naștere.

Material realizat de dr. Cornoiu Cristina, medic specialist medicină de familie, angajat al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu la Cabinetul de Planificare familială