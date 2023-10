,,Sărutul” lui Brâncuși, reprodus cu ajutorul unui robot

La Centrul Multifuncțional Bastion din Timișoara, odată cu deschiderea expoziției „Brâncuși: surse românești și perspective universale” de la Muzeul Național de Artă, a fost inaugurat și un atelier dedicat sculptorului gorjean Constantin Brâncuși. Arhitectul Florin Cobuz a reprodus jumătate din „Sărutul” brâncușian cu ajutorul unui robot, iar cealaltă jumătate a fost creată de vizitatorii expoziției. Rezultatul final a fost prezentat în data de 14 octombrie. „Eu, împreună cu Silviu Constantin, am decis să invităm oamenii să își exprime creativitatea într-o galerie de artă. De obicei, într-o galerie doar te duci să te uiți. În galeria noastră puteai să vii să contribui într-o structură colaborativă. Am ales «Sărutul» lui Brâncuși și datorită dualității dintre cele două busturi. Unul, pe care l-am făcut în atelier, cu ajutorul unui robot, iar celălalt, făcut integral de public, din mai mult de 2.000 de bețe. Pe o mare parte dintre ele le-au personalizat vizitatorii exact așa cum au putut. Nu am impus niciun fel de limite, creativitatea a putut să și-o exprime fiecare în felul lui. Asta cred că este cel mai important pentru demersul nostru: oamenii să realizeze că și ei pot să realizeze artă atât timp cât pun mâna și chiar o fac”, a declarat arhitectul Florin Corbuz, pentru presa timișoreană. Opera ,,Sărutul” a fost realizată de Constantin Brâncuși în anul 1907, la începutul carierei sale artistice la Paris, și are o valoare de asigurare de 22 de milioane de euro. Opera este una dintre cele mai cunoscute capodopere ale artistului gorjean, alături de „Muza adormită” (1908), „Prometeu” (1911), „Domnișoara Pogany” (1913), „Nou-născut” (1915), „Pasărea în spațiu” (1919) și „Coloana fără sfârșit” (1938).

Izabella Molnar