Rețeta săptămânii – Bucătăria lui Fabi: Șnițel vienez, de porc, cu salată de cartofi

Lista de cumpărături pentru 2 persoane:

* 12 cartofi cocktail;

* 5 fire de arbagic verde;

* 1 ceapă roșie.

Pentru dressing:

* 50 ml supă clară de legume;

* 5 linguri de ulei;

* 4 linguri de oțet;

* 1 linguriță de muștar;

* 1 linguriță de miere;

* Sare, piper după gust.

Șnițele:

* 5 linguri de unt clarifiat sau

* Ulei;

* 2 felii carne de porc 200 g (cotlet);

* 2 ouă;

* 2 felii de lămâie;

* 2 linguri dulceață de merișoare;

* Făină;

* Pesmet;

* Sare, piper după gust.

Mod de preparare:

Prima dată, pregătim salata de cartofi, punând cartofii la fiert. Eu îi fierb într-o oală pe aburi.

După ce s-au fiert cartofii, îi curățăm de coajă și îi lăsam să se răcească. Între timp, tocăm ceapa roșie și firele de arbagic verde mărunt. Pregătim dressing-ul pentru salata de cartofi. Amestecăm, într-un bol, uleiul, oțetul, supa clară de legume, muștarul, mierea de albine, sarea și piperul după gust. Când s-au răcit cartofii, îi tăiem în felii de 0,5 cm. Îi amestecăm cu dressing-ul, ceapa, firele de arbagic și amestecăm totul bine. Ideal ar fi să lăsam totul la frigider, pentru două ore, în acest fel dressing-ul are timp să se încorporeze foarte bine cu cartofii. Pregătim carnea pentru șnițele. Șnițelul autentic, original, vienez se face din carne de vițel, asta înseamnă ca vițelul să aibe maximum 6 luni. Eu am folosit carne de porc, am cumpărat o bucată întreagă de cotlet de porc.

Tăiem o felie mai groasă pe care, cu un cuțit, o despicăm în două. Această tehnică se numește ,,Butterfly “, este tehnica tip fluture. Peste carnea de șnițele adăugăm o pungă de plastic solidă după care batem carnea, pe ambele părți, cu un ciocan de bucătarie. În ochii mei, 0,3 cm este grosimea perfectă pentru un șnițel inedit. Pregătim ingredientele pentru panada șnițelului. Panada șnițelului conține: făină, ouă, pesmet, sare, piper. Adăugăm în vase separate făina, pesmetul, separat amestecăm ouăle bine cu sare și piper. Dăm bucățile de carne prin făină, amestecul de ouă și pesmet. Efectuăm această tehnică cu mâinile, deci, nu folosim obiecte ascuțite care să afecteze carnea. Șnițelul original vienez se prăjește în unt clarifiat. Cine nu poate să obțină unt clarifiat poate să le prăjească în ulei. Adăugăm untul clarifiat într-o tigaie de inox. Secretul unui șnițel perfect este ca șnițelul să plutească în untul clarifiat și să fie prăjit repede la temperatură ridicată. Un alt secret, pentru un șnițel reușit, este scuturarea continuă a tigăii.

Adăugăm șnițelul și îl întoarcem doar o dată, trebuie să fie de culoarea aurie iar crusta să fie bine aerată. Scoatem șnițelul pe un șervețel absorbant de bucătărie și îl servim împreună cu salată de cartofi, dulceață de merișoare și lămâie.

Poftă bună!