Războiul dintre Iulian Popescu (PNL) și Cosmin Popescu (PSD) a devenit instituțional

* Nu există relație de subordonare între cele două instituții

* Prefectul, exces de zel la CJ, fără să-și verifice instituțiile din ogradă

* Necontrolat ,,de la Revoluție”

Prefectul Iulian Popescu și președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, sunt parte a unui conflict instituțional, în sensul că războiul politic a ajuns să fie transpus la nivelul instituțiilor pe care le conduce fiecare, chiar de prefectul județului.

Iulian Popescu este parte din ,,aripa” actualului președinte PNL Gorj, senatorul Ion Iordache, tabără care luptă, de câteva luni, ,,la baionetă” cu PSD Gorj. Dacă până acum războiala politică nu depășea granițele sediilor de partide, acum acestea au ajuns să se poarte la nivelul instituțiilor publice. Mai exact, prefectul Iulian Popescu (PNL) l-a amendat pe președintele Consiliului Județean, Cosmin Popescu, (PSD) pentru că a refuzat un control al instituției prefectului. Într-o conferință de presă care a avut loc ieri, prefectul Iulian Popescu a transmis că președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, a fost amendat cu 5.000 de lei după ce a refuzat să fie verificat de Corpul de Control al Instituției Prefectului.,,Pe baza mai multor petiții coroborate pe baza acestui criteriu de vechime al controlului am pus în capul listei Consilului Județean Gorj care nu a mai avut niciun control de la revoluție până acum. Adică unitatea administrativ teritorială nu am mai fost controlată de către Instituția Prefectului Gorj, nu a avut o verificare serioasă pe tot ceea ce înseamnă modul de implementare a hotărârilor de consiliu județean, modul în care sunt îndeplinite sarcinile cerute de lege de către președintele Consiliului Județean Gorj și de către vicepreședinți de raportare a acestora la modul în care sunt evaluate și modul în care se evaluează managementul instituțiilor din subordinea Consiliului Județean Gorj, modul de implementare a politicilor economice și sociale și de mediu în responsabilitatea directă a Consiliului Județean Gorj. Așa că am semnat ordinul cu nr. 12 care a fost comunicat în data de 12 ianuarie adică acum o săptămână. Echipa de control s-a deplasat la Consiliul Județean Gorj pentru a începe acțiunea. Temele de control sunt foarte concrete avem o perioadă de analiză de la 1 ianuarie 2020 respectiv până la 31 decembrie 2023”, a declarat prefectul județului Gorj.

,,Surpriza mare a fost că președintele Consiliului Județean Gorj a refuzat cu încăpățânare acest control, nerespectând prevederile legale și solicitând că dorește să facă o analiză juridică a conformității legale a acestui ordin. Din acest punct de vedere voi aplica o amendă președintelui Consiliului Județean Gorj, astăzi, în valoare de 5000 RON pentru nerespectarea obligațiilor ce-i revin ca și reprezentant al statului. Este o amendă prevăzută de Codul administrativ și cred că e cazul să conștientizeze că și domnia sa și toată conducerea Consiliului Județean trebuie să respecte legea și nimeni nu e mai presus. Trebuie să vedem cu toții cum sunt cheltuiți banii publici și cum sunt implementate obligațiile ce îi revin președintelui Consiliului Județean de către lege. Raportul de control va fi făcut public”, a mai comunicat prefectul Iulian Popescu.

Răspunsul Consiliului Județean: Controlul dispus prin Ordinul Prefectului este rezultatul unui evident exces de putere!

,,În contextul demersurilor recente, întreprinse de către Prefectul Iulian Popescu, ce vizează activitatea Consiliului Județean Gorj, caracterizate de o vădită tentă politică, președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Mihai Popescu, consideră necesar să aducă la cunoștința opiniei publice și a cetățenilor, preocuparea sa cu privire la respectarea normelor legale de către instituția pe care o conduce, în procesul de adoptare și aplicare a actelor administrative de autoritate. Controlul dispus de către Prefect, prin emiterea unui ordin administrativ, este rezultatul unui evident exces de putere, concretizat prin depășirea competențelor și atribuțiilor prevăzute de lege, în relația instituțională pe care o are cu autoritățile administrației publice județene. Adoptând o conduită incompatibilă cu rolul și locul Prefectului în ansamblul instituțional al administrației publice și având în vedere statutul politic și administrativ de demnitar public numit, prefectul Iulian Popescu își arogă, prin emiterea ordinului administrativ sus-menționat, competențe de exercitare a unui control ierarhic, lipsite de orice fundament legal. Controlul de legalitate exercitat de către Prefect, pe fondul inexistenței unei relații de subordonare cu autoritățile publice județene, se realizează în limitele strict prevăzute de legi organice, precum Codul administrativ și Legea contenciosului administrativ, sub aspectul a două componente, și anume: pe de o parte, emiterea unui aviz de legalitate asupra actelor administrative, și, pe de altă parte, când actul este considerat nelegal și nu este revocat de emitent (condiția neproducerii efectelor juridice vizate), posibilitatea (și nu obligația) de a ataca direct actul în fața instanței de contencios administrativ (tutela administrativă). Altfel spus, un act administrativ emis/adoptat de autoritățile administrației publice locale/județene nu poate fi declarat niciodată de către Prefect ca fiind nelegal, acest atribut revenind exclusiv instanțelor judecătorești specializate. Prin punerea în executare a ordinului, în forma în care a fost emis, s-ar crea un precedent de natură să aducă atingere cadrului legal de exercitare a controlului de legalitate de către Prefect, validându-se, practic, excesul de putere la care a recurs. Este inadmisibil ca Prefectul să se substituie, prin actele pe care le emite, unor instituții și autorități cu competențe și atribuții de control, reglementate la nivel de lege asupra actelor administrative emise de către Consiliul Județean Gorj, în sens de autoritate deliberativă, în procesul de executare și adoptare a acestora, precum: Curtea de Conturi a României (Camera de Conturi Gorj), Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Agenția Națională pentru Achiziții Publice sau alte autorități administrative de reglementare și autorizare prevăzute de lege. Acest demers al Prefectului contravine principiilor colaborării instituționale, dar și subminează buna funcționare a administrației locale și relațiile de lucru constructive. Într-un spirit de transparență și respect față de cetățenii județului, președintele Consiliului Județean Gorj reiterează disponibilitatea totală pentru colaborarea cu prefectul județului Gorj, în calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, dar în limitele și în cadrul strict relațional prevăzut de lege, exprimându-și încrederea că această situație va fi rezolvată în conformitate cu normele și principiile legale care guvernează relațiile între autoritățile administrației publice locale și prefect”, transmite CJ Gorj. În subordinea Prefecturii Gorj există instituții ,,fierbinți” pe care Iulian Popescu, în calitate de prefect și în conformitate cu atribuțiile sale, ar putea să le verifice: AJPIS, APM, Casa Județeană de Pensii Gorj – acuzată de zeci de abuzuri în deciziile de pensionare ale salariaților din minerit și energie, DSP, DSV, ISJ, ITM, etc.

M.C.H.