Război și pace

Cele două cuvinte exprimă două realități complet diferite și diametral opuse. Starea de pace, când oamenii muncesc în liniște și produc bunuri materiale și opere de artă pentru a-și ridica nivelul de viață material și spiritual, este înțeleasă și apreciată mult mai bine atunci când apare o stare de război care distruge ce s-a realizat cu migală, și, mult mai trist, se pierd vieți omenești nevinovate.

De-a lungul istoriei popoarele au purtat o serie de războinic; de cotropire, de cucerire, de intimidare. Ele au fost (și sunt) războaie nedrepte purtate de conducători vanitoși cu dorință de a se îmbogăți. Există și războaie ce se pot numi drepte: cele de apărare, de independență, sau cele purtate de civilii neînarmați care-și apără localitățile natale.

Invazia Rusiei în Ucraina, țară pașnică și independentă, este oribilă, condamnabilă și regretabilă. Ni se rupe sufletul văzând femei cu copii de mână sau în brațe alergând prin frig și zăpadă într-o directive necunoascută spre a se salva.

Românii și-au arătat încă o dată ospitalitatea și bunătatea lor prin aceea că au oferit refugiaților hrană, haine și adăpost.

Toate acestea ar trece cum ar trece dar conducătorul dereglat de la Kremlin amenință cu bombardarea centralelor atomice de pe teritoriul Ucrainei și chiar cu bomba atomică.

Populația globului și conducătorii raționali rostesc cu hotărâre ,,Domnule Putin, până aici”.

Suntem siguri că se vor face eforturile diplomatice necesare coroborate și cu alte măsuri și se va evita o conflagrație mondială devastatoare. Ne rugăm cu toții la Absolutul Divin să le dea rușilor gândurile cele bune și amintim versurile din cântecul lui Vali Sterian: ,,Doamne, vino Doamne/ să vezi ce-a mai rămas din oameni”.

Această situație ilustrează încă o dată ceea ce noi am mai spus și anume faptul că ființa umană este construită binar.

Adică, omul pe cât este de puternic și inteligent, pe atâta este de slab și stupid. Cum astfel decât stupizenie poți caracteriza intenția unei ființe, care se pretinde rațională, de a distruge viața pe pământ.

Strigătul nostru ca omul să fie mai bun (a se vedea opera ,,Strigătul” din ,,Grădina lui Ion”) se justifică și se actualizează mereu devenind tot mai important. În cazul ,,omului” Putin, dacă diplomația și măsurile nu au efect singura șansă a omenirii ar fi ca acea fărâmă de bunătate care mai există în el să-l determine să nu apese ,,butonul nuclear”.

Reamintim ,,domnului” Putin că am avut marele noroc al apariției vieții pe pământ și unica șansă de a ne fi dezvoltat filogenetic și ontogenetic. Cât de mare ar fi tristețea să ne batem joc de acest noroc?! Ne vin în minte cuvintele unui vers din cântecul ,,Imagine” de John Lenon ,,Imagine, no people!” (Imaginați-vă pământul fără oameni).

Dragi români și dragi locuitori ai planetei, cu toate aceste note triste avem o justificată speranță că rațiunea va triumfa și viața va continua.

În lupte și altercații

Câștigă unii sau alții

Dar noi am dori minunea

Să triumfe rațiunea.

P.S. Există o soluție de care nu se prea vorbește!

Ar putea fi primită Rusia în UE și în NATO și astfel s-ar instaura pacea mondială, că există puternice relații economice care prefigurează această primire.

Prof. Ion Mălăescu

Anunț important al bătrânului toboșar

Lume, lume! Să aduce la cunoștință publică, la fiecare om!

Cine va mai fi prins că nu prețuiește și nu respectă femeia tăia-i-se-va dreptul la amoreză, adică acel drept de a iubi și a fi iubit.

Toboșaru’ Ion Mălăescu