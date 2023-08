PSD Gorj: Senatorul Iordache se opune construirii rețelelor de gaze în județ

Comunicat PSD Gorj:

„Iordache SABOTEAZĂ GORJUL! SE OPUNE investițiilor în rețelele de GAZE!

În îngustimea sa, Iordache nu s-a gândit decât că împiedică PSD să rezolve ceva pentru județul nostru (….)

Faptul că se opune semnării ordinului la Ministerul Dezvoltării, prin care se demarează investițiile în rețele de gaze, ne arată adevărată față a liderului PNL Gorj.

(….) Rușine știm că nu-i e lui Iordache, dar poate le-o fi rușine colegilor lui de partid!

Gorjul va scăpa de IORDĂCHEI, mai repede decât se așteaptă ei. Mai urât model de a face politică decât cel promovat de Ion Iordache nu există!”

Așa ar suna comunicatul PSD, dacă am folosi exprimarea celor de la PNL în ieșirile publice.

Din păcate, partenerii de guvernare uită un lucru esențial și anume faptul că dacă își doresc respect din partea PSD, trebuie să știe să respecte. Atacurile la persoană și jignirile aduse echipei PSD se vor întoarce întotdeauna împotriva celor care le-au lansat.

Ceea ce trebuie să cunoască gorjenii este faptul că în urma eforturilor depuse la Ministerul Dezvoltării, privind proiectele de alimentare cu gaze, există o listă cu localitățile beneficiare, iar Ion Iordache se opune categoric aprobării acesteia. Tot Iordache spunea într-o postare a sa din Iulie 2023, că dacă PSD s-ar fi implicat, numărul localităților beneficiare de alimentare cu gaze ar trece de 30. „Dacă și celălalt partid ar fi făcut demersurile necesare, am fi avut cel puțin 30 de comune intrate la finanțare”.

Acum numărul localităților beneficiare va trece de 30. Ce mai are de zis domnul Iordache?!

PSD s-a implicat continuu în acest demers făcut la Ministerul Dezvoltării, iar cu eforturile secretarilor de stat de la PSD și PNL, s-a ajuns la întocmirea unei liste echilibrate, în funcție de o serie de criterii obiective și se așteaptă emiterea ordinului pentru demararea investițiilor. Liderul PNL Gorj trebuie să le explice gorjenilor de ce blochează proiectele de alimentare cu gaze, care ar însemna un atu enorm în fața potențialilor investitori și un plus nivelului de trai al locuitorilor.

Din păcate, pare că Ion Iordache nu-și poate depăși frustrările personale și se opune unor investiții pentru județ. Prin ceea ce face, contrazice spusele, iar propaganda falsă este devoalată în fața gorjenilor prin faptele sale.

Îi cerem președintelui PNL Gorj, Ion Iordache, să spună public de ce se opune semnării ordinului de ministru pentru demararea construirii rețelelor de gaze.

Apelăm la un strop de rațiune din partea liderului PNL Gorj, considerând că este doar o reacție întârziată, într-un moment determinant pentru gorjeni.

Conducerea PSD Gorj are un singur obiectiv: atragerea investițiilor de orice fel, prin toate programele disponibile, pentru dezvoltarea Gorjului.

Biroul de presă al PSD Gorj