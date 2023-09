Procesul lui Dafinescu nu se mai judecă la Gorj!

Curtea de Apel Craiova ar urma să pronunțe azi o decizie în privința mutării procesului ce vizează liberarea condiționată a lui Mihai Dafinescu, de la Tribunalul Gorj, la o altă instanță similară din regiune. Asta, după ce, rând pe rând, magistrații de la Tribunalul Gorj s-au abținut pentru a judeca speța respectivă dintr-un motiv simplu, toți sunt colegi cu mama inculpatului, Elena Dafinescu fiind și ea judecător la instanța din Târgu-Jiu. La mijlocul verii Judecătoria Târgu-Jiu a admis punerea în libertate a fiului judecătoarei, condamnat la închisoare cu executare. Din pedeapsa de 4 ani și jumătate inculpatul a fost vreo doi ani în arest la domiciliu, iar apoi, după condamnarea definitivă, a mai executat un an în spatele gratiilor astfel că, pe lege, are toate motivele să ceară să fie pus în libertate. Momentul la care Dafinescu va ieși din spatele gratiilor nu pare prea îndepărtat, chiar și cu amânările din procesul său. Acesta a fost inculpat și condamnat după ce a accidentat mortal o femeie din Novaci, după producerea accidentului șoferul fugind de la locul faptei. Accidentul s-a produs sub privirile fiului victimei, care a rămas cu o traumă pe viață în urma celor întâmplate.

Gelu Ionescu