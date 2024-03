Prins beat la volan

Un șofer din Țicleni s-a ales cu dosar penal după ce s-a urcat la volanul unei mașini deși se afla sub influența băuturilor alcoolice.

„În seara zilei de 30 martie a.c., polițiști din cadrul poliției Orașului Țicleni au identificat în trafic un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența băuturilor alcoolice, cu o concentrație de 0,74 mg/litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus de polițiști la o unitate medicală, în vederea recoltării de probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, a anunțat purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.