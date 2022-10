Premieră în satul Ceauru, Gorj! Se lansează Manifestului Elevului – Se înaintează Primăriei propunerile comunității pentru creșterea calității vieții

octombrie 2022

• Asociația Docuart a derulat timp de douăzeci de luni proiectul „CONGRUENT – Competențe Necesare Grupurilor Eterogene de Tineri” în satul Ceauru din comuna Bălești, județul Gorj.

• Pe 13 octombrie 2022 la ora 10.30, la Școala Gimnazială „Antonie Mogoș” din Ceauru, asociația prezintă, în cadrul unei conferințe de presă, rezultatele din comunitate: s-a lucrat cu 200 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani și 200 de adulți – părinți și profesori, pentru diferite problematici personale și sociale.

• De asemenea, în cadrul proiectului s-a inițiat crearea unui Grup de Inițiativă Locală.

Proiectul de intervenție socio-culturală CONGRUENT, derulat de Asociația Docuart în parteneriat cu Școala Gimnazială „Antonie Mogoș” din sat Ceauru, comuna Bălești, județul Gorj, a fost dedicat copiilor și adulților din comunitatea interetnică din satul Ceauru, județul Gorj, a avut ca scop îmbunătățirea relației dintre cei trei mari actori ai procesului educațional: profesori, copii și părinți. În 20 luni, dintre care 12 în plină pandemie, Docuart a implementat împreună cu experții săi programe de: psiho-educație pentru părinți (parenting), de combatere a bullying-ului prin cinematerapie, de educație financiară pentru elevi, de competențe antreprenoriale pentru adulți, de mentorat prin activități non-formale, de psiho-terapie pentru copiii dezavantajați.

„Au fost 20 de luni foarte intense, dar credem noi cu rezultate palpabile și … copii fericiți. Noi spunem că jumătate din acel număr statistic din Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Bălești 2015-2020, adică „589 de copii școlari”, s-au transformat în persoane reale pentru noi, pe care am ajuns să le îndrăgim și de care am fost, într-o multitudine de situații, impresionați și emoționați”, spune Daniela Apostol, inițiatoarea proiectului CONGRUENT și președinta Asociației Docuart.

Cu elevii, profesorii și părinții din Ceauru s-a lucrat pentru abordarea de problematici ca: bullying, abandon școlar, parenting, comportament financiar, capacitate economică a grupurilor vulnerabile adulte, dezvoltare personală.

Experții atrași în proiectul CONGRUENT au folosit metodologii cum ar fi: cinematerapie, exerciții individuale și de grup, dezbateri, jocuri de rol cu impact motivațional, ateliere educaționale, ateliere de realizare scenarii, servicii psiho-terapeutice, mentorat, training, consiliere, consultanță.

De-a lungul proiectului au fost inițiate acțiuni pentru activarea unui Grup de Inițiativă Locală (GIL) prin organizarea de campanii de conștientizare, activități civice comune și acțiuni de dialog. Campaniile locale au urmărit problematici precum nevoile emoționale ale copiilor, diversitate și incluziune, prevenirea și combaterea violenței domestice, promovarea drepturilor persoanelor defavorizate, educație sexuală, igienă, ecologizare, implicând atât adulți din comunitate, cât și copii. Astfel, la finalul proiectului s-au elaborat 3 propuneri către autorități de îmbunătățire a situației comunității, dar și un Manifest al Elevului.

La conferința de presă din 13 octombrie 2022 la ora 10.30, la Școala Gimnazială „Antonie Mogoș” din Ceauru se va citi Manifestul Elevului și vor fi înmânate primarului comunei, care a promis că va participa, cele trei propuneri. Mai jos câteva extrase din acestea.

Oamenii din comunitate își doresc mai multă liniște, mai multă promptitudine din partea autorităților, să fie ascultați și creditați, să fie chemați la ședințe, să li se ceară părerea, să nu mai fie intervievați doar înainte de alegeri, comunitatea să fie mai închegată, unită. Oamenii din grupul vulnerabil își doresc niște întâlniri reale și oneste, programe de combaterea abandonului școlar, programe de combatere a sărăciei, nu doar intervenții punctuale care nu rezolvă cauza.

Elevii își doresc școala renovată, curățenie pe străzi, activități de weekend pentru vârsta lor, locuri de joacă curate, cu tobogane și coșuri de baschet, pistă pentru biciclete, cinematograf, sală de fitness, parcare pentru meciurile de fotbal de pe teren și toalete, o cișmea pe terenul de sport, mai multe coșuri de gunoi.

Extrase din manifestul elevului:

a) „Mi-aș dori ca doamnele profesoare să nu mai țipe și să ne explice lecțiile în totalitate. Și să nu ne mai jignească.”

b) „Profesorul perfect ar trebui să ne explice calm lecțiile iar dacă nu înțelegem să ne ajute.

c) „Aș vrea ca școala să aibă bănci noi.”

d) „Mi-aș dori ca profesorii să dicteze mai rar și să repede de câte ori e nevoie.”

e) „Aș vrea ca profa să nu mai țipe când se enervează și să ne explice cu calm ce am greșit.”

f) „Mi-aș dori ca în clasă să fie mobilier nou și săpun la baie.”

g) „Mi-ar plăcea ca profesoara să înțeleagă că nu putem ști tot ce știe ea.”

h) „Mi-aș dori o școală mai modernă în care iarna să fie cald.”

i) „Mi-ar plăcea ca doamna să nu mai facă diferențe între noi.”

j) …iar profu să nu mai întârzie atât la ore.”

k) „Mi-aș dori ca doamna să nu mai țipe până rămâne fără glas, să fie mai calmă.”

j) „Mi-ar plăcea ca domnul director să aibă în vedere și propunerile noastre (ale elevilor).”

www.congruent.docuart.ro

https://www.facebook.com/Congruent-by-Docuart

Parteneri: Școala Gimnazială „Antonie Mogoș”, Radio România Cultural, Modernism.ro, Muzeul Național al Țăranului Român, Revista Vertical, Gorjeanul, Emi TV

///

„Proiectul este derulat de Asociația Docuart în parteneriat cu Școala Gimnazială „Antonie Mogoș” cu sprijin financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este creșterea capacității grupurilor interetnice vulnerabile de copii și de adulți din comunitatea defavorizată pe o perioadă de 20 luni prin măsuri de incluziune, educație non-formală, parenting, mentorat, combatere bullying, dezvoltare economică prin workshop-uri și cursuri acreditate în antreprenoriat, consultanță în elaborare planuri de afaceri, activare Grup de Inițiativă Locală, derulare de campanii de conștientizare și realizare de propuneri către autoritățile publice locale.

„Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă”

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.”

M.P.