Poate să înceapă procesul de trafic de influență al fostului șef al Minprest!

La o lună de când au primit rechizitoriul procurorilor în dosarul ce îl vizează pe un fost șef al Minprest și pe un subordonat al acestuia, un judecător de Cameră Preliminară a constatat legalitatea probelor existente împotriva celor doi.

Asta înseamnă că acum judecarea pe fond a inculpaților poate să înceapă, deși, deocamdată, decizia de la Tribunalul Gorj nu este definitivă. „Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 33/P/2023 din 11.04.2023 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală privind pe inculpații BÎRCĂ ALIN GRIGORE, trimis în judecată sub aspectul săvârșirii infracţiunii de trafic de influenţă, prev. şi ped. de art. 291 alin. (1) C.pen. şi VIȘAN AURELIAN CRISTINEL, trimis în judecată sub aspectul săvârșirii infracţiunii de trafic de influenţă, prev. şi ped. de art. 291 alin. (1) C.pen. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpații Bîrcă Alin Grigore și Vișan Aurelian Cristinel. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii”, a decis Tribunalul Gorj. Dosarul vizează un denunț pe care la finalul lunii februarie l-a făcut un fost angajat de la Minprest Serv SA. Denunțătorul era coleg cu Alin Bîrcă, fiind asigurat de acesta că, în schimbul banilor, va fi ajutat să cîștige concursul pentru postul de conducător auto pe care urma să îl organizeze ISU Gorj.

Inculpatul a motivat că știe pe cineva din conducerea instituției și că poate interveni pentru aranjarea examenului. „Suspectul B.A (Bîrcă Alin – n.r). a pretins martorului denunţător pentru acest serviciu suma de 10.000 euro. Martorul denunţător s-a întâlnit cu suspectul B.A. şi cu celălalt suspect, care a deţinut anterior o funcţie de conducere în cadrul societăţii comerciale în care lucrau aceştia, iar cu ocazia întâlnirii suspectul V.A.C., (Vișan Aurelian Cristinel – n.r.) în prezenţa suspectului B.A., i-a confirmat martorului denunţător că o cunoaşte foarte bine pe persoana cu funcţie de conducere din cadrul ISU Gorj. A doua zi, martorul denunţător a fost contactat de către suspectul B.A. care i-a spus că trebuie să se întâlnească din nou cu suspectul V.AC., întrucât a discutat cu persoana nominalizată din conducerea I.S.U. Gorj şi s-a rezolvat promovarea concursului, solicitându-i martorului denunţător suma de 2000 euro, bani care au fost remişi de către martorul denunţător suspectului B.A. În data de 10.08.2022, cu o zi înainte de data stabilită pentru proba scrisă, martorul denunţător a fost contactat din nou de către suspectul B.A., care i-a solicitat ca în ziua examenului să aducă încă 3000 de euro pentru a-i da suspectului V.A.C., care la rândul său, să-i împartă cu restul comisiei de examinare. În data de 11.08.2022 martorul denunţător a mai remis celor doi suspecţi suma de 3000 de euro. Tot în data de 11.08.2022, după susţinerea examenului, martorul denunţător a fost contactat din nou de către suspectul B.A., care i-a mai solicitat încă 2000 de euro, iar în seara zilei respective acesta s-a întâlnit cu cei doi suspecţi la o terasă din municipiul Târgu-Jiu, unde martorul denunţător a înmânat suspectului V.A.C. suma de 2000 de euro. (…) În data de 24.02.2023, au fost ridicate documente legate de concursul organizat de I.S.U. Gorj în anul 2022, la care s-a făcut referire”, au menționat anchetatorii.

În luna februarie, cei doi inculpați au fost reținuți de procurorii gorjeni, iar judecătorii i-au plasat pe aceștia în arest la domiciliu, măsură înlocuită ulterior cu cea a controlului judiciar. La momentul respectiv, reprezentanții ISU Gorj au precizat că persoana care a plătit cei 7.000 de euro celor doi bărbați reținuți nu a promovat concursul, iar instituția nu are nicio legătură cu această situație, în sensul că niciun reprezentant al acesteia nu este implicat în dosarul penal în care sunt efectuate cercetări pentru fapte de corupție.

