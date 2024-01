Piața locurilor de muncă din Gorj, ocolită de ucrainenii fugiți din calea războiului

Gorjul nu este ocolit doar de către investitorii străini, ci și de către cetățenii refugiați din Ucraina. La aproape doi ani distanță de când Rusia a atacat Ucraina, zeci de mii de oameni care au fugit din calea războiului au rămas în țara noastră și chiar câteva mii și-au găsit un loc de muncă pe meleagurile românești.

Nu același lucru putem spune și despre regiunea Gorjului. Aceasta a fost ocolită cu mare viteză, am putea spune, de către ucraineni. Doar câteva persoane și-au găsit ,,refugiu” în județul nostru, aceștia fiind membrii familiilor unor tineri care activează la anumite cluburi sportive. Potrivit reprezentanților Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Gorj, în primul an de război, o singură familie s-a înregistrat în baza de date a instituției ca fiind în căutarea unui loc de muncă. ,,Am avut în primul an un singur caz de ucrainieni care au dorit să își caute un job la noi.

Este vorba despre un cuplu, soț și soție. Chiar domnul director a fost cu aceștia la mai mulți angajatori, aceștia din urmă au vrut să îi încadreze, nu au fost reticenți.

Din păcate, ucrainienii au ales să refuze ofertele, motivând faptul că au un copil bolnav și preferă să stea lângă acesta. De atunci și până în prezent, niciun cetățean din Ucraina nu a mai apelat la serviciile noastre în vederea găsirii unui loc de muncă în Gorj”, a declarat Diana Văduva, purtătorul de cuvânt al AJOFM Gorj, pentru ,,Gorjeanul”.

Peste 2.600 de ucraineni, angajați în țară

Luna trecută, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a publicat situația încadrării pe piața muncii a cetățenilor ucraineni. ,,20.570 cetățeni ucraineni s-au înregistrat în evidențele agențiilor teritoriale din subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) pentru a beneficia de servicii de informare, consiliere profesională și de mediere a muncii. Cei mai mulți cetățeni ucraineni refugiați înregistrați în evidenţele AJOFM/AMOFM București au fost în judeţele: București (4.926), Constanța (4.835), Ilfov (1.696), Brașov (1.349), Maramureș (1.237), Suceava (793), Galați (708), Cluj (675), Iași (631), Sibiu (559). 2.678 cetățeni ucraineni au fost încadrați pe piața muncii ca urmare a serviciilor de ocupare oferite de ANOFM”, se arată în raportul ANOFM.

De la manichiuriste, la ingineri navali, bucătari și directori

Meseriile cetăţenilor ucraineni care și-au găsit un job în diferite zone ale României sunt: confecţioneri cablaje auto, specialişti industria auto, confecţioneri industria textilă, muncitori în domeniul construcțiilor, violonist, şoferi, meserii din industria horeca, reprezentanți comerciali, pescari, cofetari, pedagogi, mecanici auto, IT, patiseri, ospătari, ambalatori, bucătari, operatori prelucrare date, frizeri, manichiuriste, cosmeticiene, îngrijitori spaţii verzi, manipulant marfă, muncitori în industria alimentară, necalificați în domeniul electricității, necalificați întreținere drumuri, chimist industria textilă, lucrători vânzări auto, operatori maşini, lucrători sociali, translatori, muncitori în industria de aeronave, tehnician dentar, inginer, arhitect manager, inginer proiectant, muncitor necalificat în turnarea metalelor neferoase, inginer nave, director vânzări, controlor calitate, operatori mase plastice, părinte social, macaragii macarale plutitoare, agent navă, fotograf, funcţionari administrativi.

De asemenea, 609 angajatori din România și-au arătat disponibilitatea de a încadra în muncă cetățeni ucraineni, declarând 5.632 locuri de muncă vacante disponibile și pentru aceste persoane. Cetățenii ucraineni pot fi încadraţi în muncă fără avizul de angajare, pot beneficia și de măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă, precum şi de protecţie în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români, cu condiția înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene.

Izabella Molnar