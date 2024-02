Peste două mii de gorjeni au obținut contracte de muncă în UE

Pentru că în acest an serviciul EURES împlinește 30 ani, săptămâna trecută, la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Gorj s-a organizat o conferință de presă în cadrul căreia consilierul EURES Diana Corina Văduva a vorbit despre felul în care acest serviciu a schimbat viețile europenilor, dar și al românilor, ajutând oamenii să descopere locuri de muncă în Europa și angajatorii să găsească personal, ceea ce face ca EURES să fie partenerul corect și de încredere în această aventură.

Chiar dacă EURES România are numai 17 ani, în acești ani de activitate, prin biroul EURES din cadrul AJOFM Gorj au fost consiliate 6.830 de persoane care au dorit un loc de muncă în țările Spațiului Economic European, precum şi angajatori care au dorit să recruteze din SEE. Cele mai solicitate ţări ca destinaţie de muncă ale căutătorilor de locuri de muncă din Gorj au fost Danemarca, Spania, Germania, Marea Britanie, Belgia, Finlanda, Norvegia, Austria. De altfel, 2.003 gorjeni au obţinut un contract de muncă în UE. ,,În perioada 2007-2023, AJOFM Gorj a oferit prin Serviciul de ocupare european EURES consiliere unui număr de 6.830 de persoane care au dorit un loc de muncă în străinătate, precum şi angajatorilor, în următoarele domenii: căutarea unui loc de muncă, prezentarea ofertelor de locuri de muncă vacante din cadrul ţărilor SEE, condiţiile de viaţă, asigurări de sănătate, prestaţii de somaj, etc. De asemenea au fost încărcate pe portalul EURES CV-urile EUROPASS ale persoanelor care au dorit să îl facă vizibil la nivel european. Cele mai solicitate ţări ca destinaţie de muncă ale căutătorilor de locuri de muncă au fost Danemarca, Spania, Germania, Marea Britanie, Polonia, Belgia, Finlanda, Norvegia, Austria. 2.003 persoane au obţinut un contract de muncă în SE. Prin Programul Anual de Activităţi EURES, în fiecare an am organizat Seminarii EURES / Zilele informării EURES / pentru furnizarea de informații și orientări generale referitoare la reţeaua şi serviciile de mobilitate EURES persoanelor în căutarea unui loc de muncă, ,,Zilele informării EURES” pentru angajatori în vederea furnizării de informații referitoare la modalitatea de recrutare folosind serviciile EURES, dar și pentru partenerii sociali și alte rețele europene prezente în județul Gorj pentru a furniza informații referitoare la modalitatea de cooperare cu serviciul EURES România”, a declarat consilierul EURES din cadrul AJOFM Gorj, Diana Văduva, în cadrul unei conferințe de presă, organizată la sediul instituției.

Izabella Molnar