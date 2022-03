O vară plină de concerte la Târgu-Jiu!

Primăria Târgu-Jiu reia din acest an concertele pe care le organiza și înainte de pandemie pe parcursul verii. Primarul Marcel Romanescu spune că începând cu Zilele Orașului, în luna mai, și până la venirea toamnei, municipalitatea va organiza în fiecare săptămână câte un concert de muzică populară și unul de muzică ușoară. Concertele de muzică populară vor avea loc în amfiteatrul din zona pietonală, în timp ce restul spectacolelor vor avea loc în apropierea Prefecturii, unde pot să participe mii de persoane. „Putem să organizăm evenimente cu un număr foarte mare de cetățeni care ar putea să participe la astfel de evenimente. Am stat doi ani puțin încorsetați de aceste restricții sanitare. Am încercat și în acest timp să organizăm evenimente la Târgu-Jiu și chiar am organizat, dar cu un anumit specific. Am mers mult mai mult pe muzica clasică pentru că acolo numărul doritorilor este mult mai mic. La parcul de la Coloană am avut vara trecută 5 evenimente, dar nu unele de mare amploare pentru că era foarte, foarte greu să selectăm cetățenii care și-ar fi dorit să participe la evenimentele organizate de municipalitate. De data aceasta am prevăzut un buget însemnat pentru evenimentele pe care le organizăm în vară la Târgu-Jiu. Începem cu Zilele municipiului, o dată cu 20 mai, după care vom continua și în iunie, iulie, august, așa cum am procedat și în 2019. Vor fi evenimente de week-end, pentru că ne dorim să atragem cât mai mulți turiști spre Târgu-Jiu, oameni care să vină să viziteze operele brâncușiene și nu numai, dar să și poată să rămână seara la un spectacol organizat de municipalitate pentru oricine dorește să participe”, afirmă edilul. Conform primarului, la buget există și fondurile necesare pentru aceste activități. Sumele alocate sunt triple față de perioada anterioară și provin din economiile pe care municipalitatea le-a făcut, de exemplu, cu deszăpezirea, în lipsa zăpezilor banii alocați acestei activități nefiind cheltuiți. În plus, municipiul se pregătește ca anul viitor să fie Capitala Tineretului din România, anul acesta având ocazia să se „antreneze” pentru proiectul respectiv. „Am găsit fondurile necesare, mai ales că este un proiect pilot. Noi în 2023 am fost deja declarați Capitala Tineretului din România. Pe întâlnirile pe care le-am avut cu reprezentanții fundațiilor și asociațiilor care sunt implicate în acest proiect încercăm ca 2022 să fie un proiect pilot, în care să alocăm sumele necesare pentru organizarea unor astfel de evenimente, pentru a fi pregătiți pentru 2023, an în care ne-am obligat ca în fiecare săptămână să fie organizat la nivel de municipalitate un astfel de eveniment. Nu e vorba doar de spectacole, ci și de întâlniri ale tinerilor din România sau din afara țarii. În privința bugetului, pe situații de urgență am prevăzut anumite sume, nu știam când se elimină restricțiile, iar acele sume vor merge de data aceasta în zona de evenimente. Pe de altă parte sunt și economii pe care le-am făcut după deszăpezire pentru că am avut o iarnă liniștită la Târgu- Jiu și am rămas cu economii pe care, la fel, le vom folosi în perioada de vară pentru spectacolele din municipiu”, declară Marcel Romanescu.

Primarul nu are și câteva nume de artiști pe care să le prezinte, dar promite că le vom afla în curând. Până atunci se consultă cu asociațiile tinerilor pentru a vedea ce anume își doresc aceștia. „Avem o listă de artiști pe care societățile care se ocupă de impresarierea acestor artiști ni le-au pus la dispoziție. Rămâne ca după discuțiile pe care le avem cu reprezentanții asociațiilor școlare, cu asociațiile elevilor, să vedem care sunt formațiile pe care și le doresc la Târgu-Jiu. Totdeauna am avut un parteneriat și cu asociațiile și fundațiile de tineret pentru muzica de generația lor. Pentru vârsta a doua și a treia, o altă categorie de spectacole va fi dedicată și astfel vom acoperi toate genurile de muzică pe care și le doresc cetățenii din municipiu”, mai spune Romanescu.

Gelu Ionescu