Noua stagiune de teatru de la Târgu-Jiu debutează cu încă un om în minus! Coregraful Mălina Andrei a demisionat

După o lungă perioadă în care Teatrul Dramatic ,,Elvira Godeanu” din Târgu- Jiu a avut ușile închise, noua stagiune este programată să înceapă chiar în această săptămână. Din nefericire, încă un om din trupa de teatru a părăsit echipa. Mălina Andrei, coregraful instituției de cultură, a demisionat vineri, 1 septembrie.

Mălina Andrei s-a alăturat colectivului de la Târgu-Jiu în anul 2018. În demisia semnată și înaintată conducerii Teatrului ,,Elvira Godeanu”, Mălina Andrei susține că actuala directoare a manifestat un abuz continuu asupra sa: ,,Schimbarea de management survenită la 1 noiembrie 2022 și mai apoi, definitiv, la 1 februarie 2023, – deși deschiderea și bunele mele intenții au rămas aceleași -, m-au adus și pus în situații ingrate, total neprofesioniste, susținute de rele intenții dovedite. Iar ultimul demers al acestei noi conduceri, constând atât de nefiresc în abuz în formă continuată, mă determină azi să-mi pun demisia. Nu pot fi de acord cu lipsa de profesionalism instalată, cu lipsa de viziune, cu prezența obedienței ca formă de relații interumane și profesionale, amestecul nefiresc al politicului în sfera culturală și artistică invocând ca pretext banul public, cu forțarea prin condiționare a semnării unor acte, cum ar fi propunerea de noua fișă a postului și a unui regulament care nasc mai multe semne de întrebare, lăsând prea mult loc de interpretare în ceea ce privește drepturile fundamentale și chiar constituționale ale angajatului. Obligativitatea semnării de luare la cunoștință a acestui act neclar pentru mine, lipsa unui dialog deschis pentru a lămuri fiecare punct incert și exercitarea unei presiuni constante din partea conducereii TDEG prin manager, prin departamentul arte și spectacole, cu susținerea departamentului juridic, au dus până la urmă la punerea semnăturii mele pe acel act nedându-mi de ales, prin sugestia lor, decât fie acceptul condițiilor exprimate în viitoarea nouă fișă a postului, fie procesul în instanță prin care sesizez un abuz, fie demisia”.

,,Situațiile în care este necesar un coregraf sunt rare”

Tot în cursul zilei de 1 septembrie, după ce în spațiul public a apărut demisia Mălinei Andrei, conducerea Teatrului ,,Elvira Godeanu” a venit cu precizări susținând că prezența unui coregraf la piesele puse în scenă este una rară, teatrul fiind unul dramatic. Totodată, este susținut faptul că pe parcursul acestui an, coregraful nu a fost cooptat în nicio piesă și a continuat să încaseze lunar un salariu brut de 9.725 de lei: ,,Facem precizarea că doamna Mălina Andrei a luat la cunoștință de cele precizate în fișa postului și a semnat pentru documentul la care face referire, încă din luna iunie a acestui an, continuând să încaseze salariul lunar (9.725 lei brut) în toată această perioadă. Contractul doamnei coregraf încetează în luna octombrie 2023, fiind angajată de fosta conducere pe perioadă determinată. Menționăm că în anul 2023, doamna Mălina Andrei nu a fost cooptată în niciun proiect al teatrului în calitate de coregraf mai exact niciun regizor nu a solicitat să lucreze cu dumneaei în acest an. Instituția noastră nu este un teatru muzical sau de revistă, ci unul dramatic, ceea ce înseamnă că situațiile în care este necesar un coregraf sunt rare. Prin fișa postului, pentru care doamna Mălina Andrei a semnat la primire, i se cere prezența la locul de muncă, iar în perioadele în care nu este cooptată ca și coregraf în producția unui spectacol are obligația să întrețină nivelul maxim de pregătire a mijloacelor de expresie corporală, specifice actorului prin atelierele de mișcare, dans, tehnici de expresie ș.a.m.d., la inițiativa angajatului cât și a angajatorului”. Nu mai puțin de șapte persoane au părăsit Teatrul Dramatic ,,Elvira Godeanu” de la numirea Marianei Ghițulescu în funcția de manager.

