Nicoleta Scărlătescu, medalie de argint la Costinești

Luptătoarea Nicoleta Scărlătescu (CSM Târgu Jiu – AS Minerul Motru) a obținut o medalie de argint în Finala Campionatului Național Individual de lupte pe plajă de la Costinești. Tânăra sportivă a concurat la Under 20, la categoria 70 de kilograme. La doar 16 ani, Nicoleta este multiplă campioană națională de junioare, fiind pregătită de antrenorul Vasile Purdescu. Mădălin Gorjanu, antrenor-coordonator al secției de lupte de la CSM Târgu Jiu, a lăudat performanța. ,,Sunt foarte mulțumit de evoluția sportivei Nicoleta Scărlătescu, care, la 16 ani, la o categorie de vârstă unde a luptat cu sportive cu doi sau trei ani mai mari decât ea, a ajuns în finală, unde a pierdut cu 1-0. Sunt sigur că dacă va continua să se pregătească foarte bine, va obține rezultate mari, inclusiv pe plan internațional”, a declarat Gorjanu pentru csmtargujiu.ro. La masculin, CSM Târgu Jiu a fost reprezentată de 5 luptători la diferite categorii de vârstă și greutate. S-au remarcat prin evoluții bune Yanis Peciuc, la juniori 4, la categoria 38 de kg, care a obținut locul 6 din 41 de concurenți, și Octavian Mitoi, calificat în optimile de finală, care a ocupat locul 8 din 44 de concurenți.

La categoria de vârstă U15, CSM Târgu Jiu a fost reprezentat de Andrei Amza, la categoria 70 de kg, în timp ce Andrei Fulger, sportiv cu dublă legitimare CSM Târgu Jiu – CSS Târgu Jiu, sportiv pregătit de antrenorii Mădălin Gorjanu și Rareș Voicescu, a intrat în competiție la categoria 60 de kg. Accidentat cu o zi înainte de concurs, medaliatul de anul trecut, Nicolae Curcă, la juniori 4, la 60 de kg, a ratat competiția de la malul mării. El a fost înlocuit de Sergiu Toma, debutant pentru CSM Târgu Jiu în competițiile oficiale.

,,Foarte aproape de lupta pentru medalii au fost Tavi Mitoi și Yanis Peciuc, sportivi care care au câștigat câte 3 meciuri, dar fiind extraordinar de mulți concurenți foarte buni, în special la categoriile lor, nu au reușit să ajungă până la meciurile finale, dar pot spune că sunt pe un trend ascendent. Micii luptători au avut evoluții ușor oscilante, câștigând meciuri grele și pierzând acolo unde urmau să intre în lupta pentru medalii. Cu puțină atenție, ambii sportivi putea să ajungă să lupte pentru o medalie. Am fost loviți și de ghinion, pentru că medaliatul de anul trecut, Nicolae Curcă, s-a accidentat în ziua premergătoare concursului și am fost nevoit să-l înlocuiesc în ultim moment cu un debutant, Sergiu Toma, care sper sa prindă gustul competițiilor”, a mai spus Gorjanu. Următoarea competiție pentru sportivii de la CSM Târgu Jiu va avea loc în luna septembrie.

Cătălin Pasăre