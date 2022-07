Niciun 10 la Titularizare, în Gorj. 11 dascăli au luat note sub 2!

Gorjul se numără printre cele opt județe din țară în care niciun candidat la examenul de Titularizare nu a reușit să ia nota 10. Cea mai mare notă a fost obținută la disciplina Religie Ortodoxă – 9.90. Din cei 316 candidați prezenți la concurs, 77 au luat note mai mici de 5. Printre ei au fost dascăli care au predat foile de examen aproape goale. Cea mai mică notă, de 1.10, a fost obținută la disciplina Istorie. Pentru a deveni titular în învățământ, un profesor trebuie să ia minimum 7 la acest examen, iar candidații cu note peste 5 vor putea fi profesori suplinitori.

În Gorj, 471 de candidați s-au înscris la examenul de Titularizare, însă doar 316 au mai rămas în concurs. Oferta de posturi titularizabile este aproape inexistentă în acest an. Sunt doar nouă posturi, niciunul de educator sau învățător.

Posturile titularizabile

Concret, există o catedră de Agricultură – horticultură la Liceul Tehnologic Bârsești, una de Arhitectură la Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu”, trei de Educație fizică și sport la Clubul Sportiv Școlar Târgu-Jiu, două de Muzică populară la Palatul Copiilor – cluburile elevilor din Novaci și Motru, una de Muzică vocal-instrumentală la Clubul elevilor din Târgu-Cărbunești și una de Pregătire, instruire practică, estetică și igienă a corpului omenesc la Liceul Tehnologic „Henri Coandă” din Târgu-Jiu.

Alte 83 de posturi sunt pe perioadă nedeterminată și peste 400 sunt posturi incomplete/fracțiuni de normă. „Dacă proiectul noii legi va fi adoptat, anul viitor estimăm că vor fi peste 10.000 posturi titularizabile”, a spus ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

În acest an, niciun profesor din Gorj nu a reușit să ia nota maximă la examenul de Titularizare. Cea mai mare notă, 9,90, este la disciplina Religie. Trei educatoare au obținut note de 9.80. Cu excepția educatoarelor și învățătoarelor, note peste 9 s-au mai obținut la disciplinele Educație socială, Farmacie, Economic, administrativ, poștă, Electrotehnică, Religie și Limba și literatura română.

Din cele 316 lucrări evaluate, 77 candidați au obținut note sub 5, 104 au note între 5 și 6,99, iar 135 candidați au luat note peste 7.00.

Contestații se depun până miercuri, la ora 12.00, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Gorj. Rezultatele finale se afișează pe 27 iulie.

Corigenți la Titularizare

Trist este că sunt zeci de candidați care vor să fie la catedră și să le dea lecții copiilor, dar care nu au reușit să ia nici măcar nota 5.

Sunt nu mai puțin de 11 candidați care au luat note mai mici de 2. S-a înregistrat o notă de 1.10 la Istorie și o alta de 1.20 la Limba și literatura română. La disciplina Educație fizică și sport sunt patru note sub 2, cea mai mică fiind 1.60. Note între 1.75 și 1.90 s-au mai înregistrat la disciplinele Alimentație publică, Educație socială, Informatică și Tehnologia Informației, Limba și literatura română și Matematică.

Pentru a deveni titular în învățământ, un profesor trebuie să ia minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât și la inspecția specială la clasă/proba practică și să fie repartizat pe un post didactic vacant publicat pentru angajarea pe perioadă nedeterminată. Candidații cu note peste 5 vor putea fi profesori suplinitori.

Nota la proba scrisă are o pondere de 75% din media de repartizare, iar nota la inspecția specială la clasă sau la proba practică are o pondere de 25% din media de repartizare.

I.I.