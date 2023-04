Neață a rămas sub control judiciar!

Chirurgul Gheorghe Neață va petrece Paștele acasă, după cele 24 de ore în care a fost reținut de procurori în dosarul în care este acuzat de moartea unei paciente, el fiind plasat acum sub control judiciar.

Medicul a scăpat ieri de cătușe, fiind adus la Parchet pentru audieri în jurul prânzului, iar după expirarea perioadei de reținere a fost lăsat să meargă acasă. La ieșirea de la audieri el a discutat cu jurnaliștii, menționând că nu poate face nicio declarație despre dosarul în care este inculpat. A precizat totuși că nu are ce să își reproșeze cu privire la intervenția pe care a efectuată în luna mai 2021, atunci când o pacientă de 40 de ani de decedat.

Femeia, de loc din Scoarța, a sperat că se va simți mai bine după ce va fi operată, soțul acesteia, Mihai Talpă menționând că operația a fost un eșec de la început până la sfârșit, în ciuda faptului că i-ar fi dat medicului diverse sume de bani, ca șpagă, pentru a se asigura că lucrurile vor evolua bine. „Nu mai știu sumele, dar e de la 1000 de lei în sus. I-am dat în etape, am și înregistrări, așa cum am înregistrări și cu evoluția negativă a soției. Am înregistrări despre cum s-a simțit ea a doua zi după operație. Undeva deasupra de operație a început să îi curgă la abdomen, la două copci, a început să îi curgă un lichid. Soția a filmat și m-a și sunat să îmi spună. L-am întrebat pe domnul doctor ce se întâmplă, că i-am spus că e încurcătură de mațe și m-a asigurat că nu sunt probleme. A zis că totul e OK, că e ceva normal, e zeamă de la operație, de la tăietură. El, de fapt, îi cususe mațele, asta a făcut. Istoria cu domnul doctor Neață e una foarte lungă și complicată.

Când a văzut că înregistrez totul și că merg la procuror și poliție și fac denunțuri m-a rugat el cu zeci de mii, cu sute de mii ca să nu fac plângere. I-am spus că nu mă interesează niciun ban, ci doar să se facă dreptate. L-am rugat frumos să mă lase să o transfer la Cluj și nu m-a lăsat. A încercat să o bage pe Covid, e mult de povestit. Dar toate probele le-am depus la procuratură pe toate”, declară soțul femeii decedate.

Loredana Talpă a murit în urmă cu aproape doi ani, iar acum procurorii cred că au suficiente probe pentru a-l pune din nou sub acuzare pe Neață.

Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, Cristina Ciobanu, a menționat că Neață a intrat singur în sala de operație, deși protocolul medical prevede cu totul altceva, iar de aici și complicațiile fatale de care a avut parte pacienta lui.

„Victima a decedat la 15 mai 2021 în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj Napoca, reținându-se existența unei legături de cauzalitate între faptul că medicul suspect reținut a efectuat anterior intervenția chirurgicală asupra pacientei la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu singur, fără ajutorul unui alt medic, care să acorde sprijin pentru ca actul medical să se desfășoare în bune condiții.

În acest mod a apărut o complicație postoperatorie, de fistulă intestinală, complicație care, ulterior, a condus la decesul pacientei în cadrul unității medicale de la Cluj Napoca”, a menționat prim-procurorul Cristina Ciobanu. Cu toate acestea, Gheorghe Neață a menționat că el nu are „absolut nimic” să își reproșeze în privința modului în care a decurs intervenția chirurgicală pe care a făcut-o de unul singur și în urma căreia femeia de 40 de ani a murit. Altfel spus, conform ziselor sale, „operația reușită, pecientul mort”. Medicul a fost plasat sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile, dar, prin intermediul avocatului său, a comunicat că va contesta măsura.

Decizia procurorilor de a-l plasa sub control judiciar presupune și interdicția de a mai profesa meseria de medic la vreo unitate de stat sau privată, Neață considerându-se în continuare util profesiei sale. „Vedem ce va dispune onorata instanță, dacă va dispune menținerea sau nu a interdicțiilor luate de organul judiciar, dacă sunt sau nu necesare în cauză. Ele sunt valabile pentru o perioadă de 60 de zile. Dosarul vizează infracțiunea de ucidere din culpă, nu și infracțiuni de corupție sau de serviciu. Printre interdicțiile dispuse este și aceea de a profesa meseria de medic, da, este adevărat”, a menționat avocatul Irinel Prodănoiu. În momentul de față, Gheorghe Neață mai este inculpat într-un dosar în care este acuzat că a primit diferite șpăgi de la pacienți pentru a-I trata în spitalul de stat de la Târgu Jiu. Dosarul este pe rolul Tribunalului Gorj și, pentru o perioadă destul de lungă de timp, aproape un an și jumătate, medicul a avut interdicție a de profesa meseria. El s-a întors totuși în cadrul SJU Târgu Jiu pe 23 martie, în urma unei sentințe definitive a Curții de Apel Craiova, care îi dăduse dreptul să poată opera din nou pacienți.

Gelu Ionescu