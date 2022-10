Mitropolitul Olteniei a resfinţit Biserica din Parohia Gornăcel, comuna Schela, Gorj (I) – ,,La biserică venim şi ne naştem din apă şi din duh, pentru că biserica este mamă a noastră, a tuturor”!

În ziua de 9 octombrie 2022, în Duminica a 20-a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Părinte, Acad. dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a săvârşit slujba de resfinţire a Bisericii cu hramul «Sf. Proroc Ilie Tesviteanul» din Parohia Gornăcel, comuna Schela, Protopopiatul Târgu-Jiu Nord, Protoiereu PC Părinte Marian Mărăcine şi Preot Paroh PC Părinte Pupăză Viorel, după care a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu un sobor ales de preoţi şi diaconi din care au făcut parte: Preacucernicul Părinte Protoiereu Marian Mărăcine, Protopopiatul Târgu-Jiu Nord, Preotul Paroh PC Părinte Pupăză Viorel şi Preacucernicii Părinţi slujitori ai bisericilor de altar: Pr. Stănciulescu Neofit, Biserica «Sfinţii Voievozi» Târgu-Jiu, inspector şcolar specialitatea religie, Pr. Mălăescu Vasile Adrian (Parohia Dobriţa), Pr. Vătafu Ştefan, (Parohia Bumbeşti-Jiu), director Liceul Teologic Târgu-Jiu, Pr. Dovleac Ilarie (Biserica de la Spitalul Târgu-Jiu), Pr. Pătrăşcoiu Laurenţiu (Sâmbotin), Pr. Luben Constantin (Bumbeşti-Jiu), Pr. Vlceanu Grigore (parohia Grui), Pr. Croitoru Cătălin (Sadu), Pr. Stoicoiu Nicolae Alin (Cartiu) şi alţii! În cadrul slujbei, diaconul Coravu Mihail Alexandru din Parohia Negomir a fost hirotonit preot în Parohia Artanu. Merită sublinită strădania organizatorilor şi efortul credincioşilor care s-au sârguit la întâlnirea cu Dumnezeu, într-o zi însorită de toamnă şi cu un cer plin de uşoară seninătate, oameni de toate vârstele care au venit la biserică plini de dorinţa de a fi împreună cu întreaga comunitate! Răspunsurile la strană au fost date de către Grupul psaltic al Catedralei Mitropolitane «Sfântul Mare Muc. Dimitrie» din Craiova, dirijat de către prof. dr. Victor Şapcă, iar, la slujbă au fost prezenţi membrii Consiliului Local Schela, mulţi oameni ai locului! La sfârşitul slujbei, Preacucernicul Părinte Paroh Pr. Viorel Pupăză a primit rangul bisericesc de iconom stavrofor pentru aportul său la înfrumuseţarea bisericii şi pentru dăruirea întru fapte plăcute Lui Dumnezeu! Au fost acordate gramate chiriarhale de mulţumire din partea Mitropolitului Olteniei următoarelor persoane: d-l primar Dedeşan Constantin Gabriel, dl. Glăman Ion, dl. Cârlea Ilie, dl. Mateoiu Ion şi membrilor obştilor «Gornăcel» şi «Pleşa».

,,Am pus sufletul pentru a împodobi acest lăcaş, după porunca Lui Dumnezeu”!

După ce a dat citire actului de sfinţire a bisericii, Preacucernicul Părinte Protoiereu Marian Mărăcine a început prin a spune că aceasta este ziua cea mult aşteptată de aleasă şi de sfântă sărbătoare, deoarece: ,,Pentru încuviinţarea tăriei Celui de Sus, ne-a arătat menirea celui de jos, adică, sfânta biserică în care să ne rugăm Ţie, Doamne! Înaltpreasfinţia voastră, ne-aţi transmis harul cel dumnezeiesc pe care fiecare dintre noi îl ducem în casele noastre, cu mare bucurie! Mare bucurie s-a făcut astăzi, pentru că prin strădaniile acestor credincioşi, sub oblăduirea Părintelui Paroh, Pupăză Viorel, s-a făcut «rebotezarea» bisericii, sprijinit de epitropi, de Consiliul parohial, cu ajutorul membrilor obştilor «Gornăcel» şi «Pleşa», astfel că s- a făcut înfrumuseţarea bisericii, care a fost construită la începutul secolului trecut de către strămoşii celor care se află astăzi în biserică, pe locul unde a fost mai demult o bisericuţă de lemn care a fost donată satului Vidin de lângă Târgu- Cărbuneşti”. Completând cele spuse de către Părintele Protoiereu Marian Mărăcine, Preotul Paroh Viorel Pupăză, uşor marcat de emoţia evenimentului, dar, mai ales de faptul că doamna preoteasă i-a dăruit în aceste zile un îngeraş, a subliniat următoarele: ,,Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit, vă mulţumim că aţi venit, astăzi, în mijlocul nostru, unde noi, credincioşii acestei parohii, am ridicat şi am înfrumuseţat «Casa Lui Dumnezeu», de aceea, le mulţumesc tuturor celor care prin străduinţa şi jertfa domniilor lor au fost alături de mine, de când am fost numit preot în această parohie, pentru că toţi am pus sufletul pentru a împodobi acest lăcaş, după porunca Lui Dumnezeu! Vă mulţumesc tuturor şi din toată inima, vă doresc multă sănătate”, a încheiat Părintele iconom stavrofor din Parohia Gornăcel!

,,Sfinţirea bisericii este un eveniment cu totul special în viaţa unei parohii!

În cuvântul de o aleasă şi documentată învăţătură duhovnicească, Mitropolitul Olteniei a început prin a spune că dintotdeauna este o mare bucurie să slujeşti la sfinţirea şi resfinţirea unei biserici, deoarece: ,,Sfinţirea bisericii este un eveniment cu totul special în viaţa unei parohii! Mai întâi, pentru că ne rugăm Bunului Dumnezeu ca să sfinţească lucrarea mâinilor noastre şi apoi, ca să cinstim memoria înaintaşilor noştri! Ne rugăm pentru cei care au construit biserica şi ne-au lăsat această frunuseţe, această «Casă a lui Dumnezeu», unde au slujit preoţi cu ani în urmă! Aici sălăşluieşte Mântuitorul Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, Care ne-a făgăduit că va fi cu noi până la sfârşitul veacurilor: «Iată, eu sunt cu voi până la sfârşitul veacurilor!». Deci, Domnul, chiar dacă S-a înălţat la ceruri, El este prezent în viaţa noastră şi în sufletele noastre, mai ales prin Taina Sfântului Botez, când ne-am «îmbrăcat» cu Mântuitorul Iisus Hristos! Pentru că ni s-a spus: «Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi îmbrăcat!». Deci, noi suntem cuprinşi în Dumnezeu şi nu putem să fim niciodată despărţiţi de Dumnezeu, pentru că viaţa însăşi ne-o confirmă! Având viaţă în noi, dată de Dumnezeu, astfel, Dumnezeu Se aşează în sufletele noastre şi în trupurile noastre, pentru că ne-a spus: «Cel ce mă iubeşte, eu voi locui în el cu Tatăl şi cu Duhul», deci, biserica este aceea care ne naşte pe toţi! Noi, ne naştem din părinţii noştri la casele noastre, dar, aici, venim şi ne naştem din apă şi din duh, pentru că biserica este mamă a noastră, a tuturor! De aceea, cu nimic nu se poate compara biserica în viaţa noastră, în localitatea noastră, pentru că oricât de frumoase ar fi casele şi instituţiile noastre, putem vedea că biserica este deasupra tuturor, pentru că ea nu este casa unui om sau instituţia unei comunităţi, ci, este «Casa Lui Dumnezeu!». Iar, pentru aceasta, Mântuitorul Hristos ne-a spus: «Casa aceasta este Casa Tatălui meu şi casă de rugăciune se va chema!», deci, este casa Tatălui ceresc şi noi o sfinţim pentru că Dumnezeu doreşte ca s-o sfinţească, nu pentru că noi am avea puterea sau autoritatea de a o sfinţi, ci, pentru că suntem rânduiţi de Dumnezeu ca să sfinţim bisericile şi să le redăm credincioşilor în această dumnezeiască lumină şi putere”, iar, ca o dovadă că uneori putem face aceasta evocând marile perioade ale umanității, cu toate mizeriile și splendorile, căci toate acestea s-au petrecut spre a afirma realitățile care ne eliberează de întunericul păcatului, am spune noi, devenind, în felul acesta, niște mesageri ai luminii Dumnezeiești prezentă în toți și toate în mod total în viața noastră. De aceea, pentru a întări cele spuse de către Înaltul nostru Ierarh, darurile lui Dumnezeu sunt darurile fireşti şi ele ne arată ce trebuie să facem în fiecare moment al acestei zile în care s-a resfinţit Biserica din Gornăcelu! Cu noi sunt armonia, pacea și belșugul Domnului şi Iubirea Dumnezeiască radiază de la Domnul, binecuvântându-i pe cei ce ne înconjoară. Să nu ne temem de rău, pentru că Dumnezeu este cu noi, care suntem înconjuraţi mereu de lumina sfântă ce propagă iubire și putere. Prin spusele Arhiepiscopului nostru, parcă simţim şi credem convinși pozitiv că puterea iubirii Dumnezeiești ghidează, vindecă și are grijă de toți membrii comunităţii de credincioşi din Gornăcelu, din Gorj şi din întreaga Românie!

,,În biserică, avem învăţătura sfântă, că noi ne pregătim în lumea aceasta, ca să ajungem la sfârşitul vieţii noastre în Împărăţia cerurilor”!

Pentru a întări afirmaţiile Arhieriei sale, ÎPS Părinte Irineu ne arată că: ,,Biserica, încă din Vechiul Testament, a fost preînchipuită ca un loc al întâlnirii oamenilor cu Dumnezeu! În credinţa veche, templul sfânt era construit de către poporul iudeu, iar, Dumnezeu a făcut prin David şi Solomon, ca să se sfinţească lăcaşul pe care ei l-au zidit! Când s-a coborât un nor luminos peste această zidire şi s-a umplut de slavă Casa aceea! La rugăciunile noastre de sfinţire a bisericilor, noi Îi cerem Lui Dumnezeu ca să preamărească altarul şi biserica, mai mult decât pe cea din Vechiul Testament! Această biserică şi sfântul altar sunt preamărite, sunt sfinţite mai deosebit decât cele de la poporul iudeu, pentru că aici este prezent Mântuitorul Iisus Hristos, prin Sfânta Împărtăşanie, prin Sfânta Liturghie! Deci, dacă noi avem o imagine dumnezeiască în ceruri, de felul cum este biserica sfinţilor, a înaintaşilor noştri, aici, pe pământ avem această «copie», această asemănare a bisericii cereşti, întrucât Dumnezeu vrea ca în mijlocul nostru să locuiască împreună cu sfinţii şi cu îngerii! Drept urmare, la fiecare Sfântă Liturghie, prin rugăciunile episcopului şi ale preoţilor se coboară Duhul Sfânt peste sfintele daruri şi peste noi! Deci, plecăm de aici, sfinţiţi de Dumnezeu, mai ales cei care se învrednicesc să se împărtăşească cu sfintele Taine şi sunt «îmbrăcaţi» în haină de lumină, în haină cerească! Pentru că Dumnezeu face ca să ne sfinţim, atât în sufletul nostru, cât şi în trupurile noastre! Pentru aceasta, întotdeauna, în biserică, avem învăţătura sfântă, că noi ne pregătim în lumea aceasta, ca să ajungem la sfârşitul vieţii noastre în Împărăţia cerurilor, îmbrăcaţi în lumina dumnezeiască, iar acolo, Tatăl ceresc să ne sălăşluiască în fericirea veşnică, aceea care este în ceruri”! (VA URMA)

Profesor dr. Vasile GOGONEA