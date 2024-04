Mii de participanți la Târgu Jiu, la întâlnirea cu preotul Necula și medicul Ciurea

Peste 7.000 de persoane au fost prezente, sâmbătă, pe stadionul din Târgu Jiu, la un eveniment organizat de Primăria Târgu Jiu şi Consiliul Judeţean Gorj, la întâlnirea cu părintele Constantin Necula şi medicul neurochirurg Vlad Ciurea.

„În inima Gorjului, sub cerul încărcat de istorie și spiritualitate, am fost martorii unei întâlniri remarcabile ce a unit comunitatea noastră în jurul unui eveniment cultural-artistic excepțional: «Regăsirea ființei prin știință și credință». Cu peste 7.000 de gorjeni cu sufletele deschise spre înțelepciune și căutare spirituală, am trăit împreună o seară de neuitat, în care cultura și misterul credinței s-au împletit armonios, creând o atmosferă de profundă conexiune și împărtășire.

A fost o onoare să-i avem alături pe distinșii noștri invitați, prof. univ. dr. preot Constantin Necula, academician prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea și prezentatoarea TV Florentina Fântânaru, care ne-au îmbogățit sufletește și intelectual cu prezența și cuvintele lor. Vreau să mulțumesc fiecărei persoane care a făcut posibil acest eveniment, de la organizatori la participanți, pentru că ați ales să petreceți aceste momente speciale alături de noi”, a precizat Cosmin Popescu, preşedintele Consiliului Judeţean Gorj.

„Mulțumim părintelui Prof. Univ. Dr. Constantin Necula, domnului Academician Prof. Univ. Dr. Alexandru Vlad Ciurea și doamnei Florentina Fântânaru pentru un eveniment cu adevărat deosebit! Mulțumim celor 7.000 de gorjeni care au venit alături de noi, dar și Lyrei Gorjului pentru momentul muzical de excepție!

„Regăsirea ființei prin știință și credință” a fost un eveniment special, de suflet, organizat de Primăria Municipiului Târgu Jiu și Consiliul Județean Gorj prin Ansamblul Profesionist „Doina Gorjului”, dedicat dumneavoastră, și care s-a bucurat de o popularitate uriașă”, a transmis primarul Marcel Romanescu.