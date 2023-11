Manu Tomescu, protest în fața Diviziei Miniere, astăzi! Liderii federațiilor sindicale din CEO preferă ,,calea dialogului”

Preşedintele Sindicatului ,,Muntele” de la Complexul Energetic Valea Jiului, Darius Câmpean, a anunţat, marţi, la dezbaterea, în comisiile de specialitate din Senat, a proiectului de lege privind sistemul public de pensii, că joi va demara proteste în Valea Jiului, ca urmare a nemulţumirii faţă de cuantumul pensiilor minerilor după noua lege.

,,Am avut plăcerea să o avem pe doamna ministră (a Muncii – n.r.) la noi, în Valea Jiului, a intrat în mină la Vulcan, şi aseară am avut o întâlnire de trei ore cu dânsa şi, spre surprinderea mea, multe din lucrurile pe care noi le-am discutat nu le vedem astăzi rezolvate. Aş vrea să vorbesc despre echităţi şi inechităţi.

Un miner care a lucrat 25 de ani în abataj, astăzi iese la pensie cu 8.000 de lei, iar pe noua lege, noul cuantum este de 4.800 de lei. Noi, de joi, vom demara proteste în Valea Jiului, pentru acest lucru (…). Noi avem o legătură directă şi cu domnul premier, şi cu doamna ministru, noi de joi vom demara protestele în Valea Jiului, vom fi civilizaţi, însă cu siguranţă vom ajunge şi la Bucureşti, dacă lucrurile acestea nu se vor rezolva”, a precizat Câmpean, citat în presa centrală.

Deși legea pensiilor le afectează grav drepturile, dacă aceasta va trece fără amendamente în Camera Deputaților, cele două sindicate mari, SME Oltenia – FNSE Univers, și FNME, din Complexul Energetic Oltenia preferă ,,calea dialogului” și nu protestele. Excepție face Sindicatul Energia Rovinari, vicepreședintele Manu Tomescu anunțând ieri că va merge să protesteze în fața Diviziei Miniere a CE Oltenia, în semn de solidaritate cu minerii din Valea Jiului. ,,Am așteptat destul! Mâine (n.r. azi), de la orele 12:45, mă voi solidariza cu colegii din județul Hunedoara, mineri și energeticieni care protestează pentru păstrarea drepturilor prevăzute de condiţiile noastre de muncă, condiții în care noi ne desfășurăm activitățile de producție a energiei electrice pe bază de cărbune, drepturi care ne sunt reduse și chiar anulate în noua lege a pensiilor! Deci mâine (n.r. azi) de la orele 12:45, și eu voi fi prezent într-un mod pașnic în fața sediului C.E. Oltenia (sediul Diviziei Miniere, cel vizavi de Prefectura județului Gorj), pentru a fi SOLIDAR cu colegii din județul Hunedoara!”, a anunțat liderul.

