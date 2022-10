Manifestarea prilejuită de împlinirea celor 130 de ani de la înfiinţarea Spitalului de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti, Gorj (II) – ,,Doresc domnului director, ca şi dumneavoastră, cadrelor medicale şi pacienţilor, să aveţi sănătate, pentru că aici se tratează boala şi se luptă, în primul rând pentru sănătate”!

Aşa cum am subliniat anterior, sâmbătă, 22 octombrie 2022, la Spitalul de Urgenţă din Târgu-Cărbuneşti s-a desfăşurat o amplă manifestare prilejuită de împlinirea celor 130 de ani de la înfiinţarea primei unităţi spitaliceşti din judeţul Gorj. După ce am prezentat în prima parte o serie de aspect legate de organizarea manifestării şi după ce am depănat un istoric al evoluţiei instituţiei spitaliceşti, prezentat în luările de cuvânt ale managerului general, dr. Constantin Târziu şi Mitropolitului Olteniei ÎPS Părinte dr. Irineu, vom continua cu partea finală a cuvântului Înaltului Ierarh al Olteniei, care a evidenţiat mai întâi perenitatea şi caracterul prodigios al activităţii cadrelor medicale din acest spital, care s-au ostenit aici şi care au contribuit la perpetuarea acestui spital, nu numai ca profesionişti în specialităţile lor, dar, şi ca oameni care au depus multă osteneală cu sufletul înnobilat de dragostea de viaţă, Vlădica al nostru din «Valahia Mică» a ţinut să sublinieze următoarele: ,,Noi, îl cunoaştem pe domnul dr. Constantin Târziu şi ne dăm seama că dacă s-a format aici, a avut şi foarte buni îndrumători care nu puteau să fie altfel decât dânsul! Aşadar, pătruns de credinţa în Dumnezeu şi de iubire faţă de semenii săi, a putut să facă acest lucru şi să rămână! Cel puţin, de când ne cunoaştem, ştiu frământările dânsului şi de câte ori ne-am consultat, nu neapărat pe plan medical, ci, mai ales, cum să facem ca să sporim şi mai bine activitatea din acest spital! De aceea, îi doresc domnului director, ca şi dumneavoastră, cadrelor medicale şi pacienţilor, să aveţi sănătate, pentru că aici se tratează boala şi se luptă, în primul rând pentru sănătate! Evident, că nu vom putea să fim niciodată perfect sănătoşi, că ne întoarcem acasă amelioraţi, urmând ca noi să depunem un efort pentru vindecarea noastră sufletească şi trupească! Aşadar, Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă ajute, domnule director, pe toţi colaboratorii dumneavoastră să vă întărească şi să vă sprijinească întotdeauna cu al său dar şi cu a sa iubire de oameni! Amin”.

,,Primul imbold al unui om care vine în acest loc unde este sfânta biserică, e să se gândească la cei 130 de ani care s-au scurs de la apariţia primului aşezământ spitalicesc din această zonă”!

Pentru a completa cele menţionate de către Înaltul Ierarh, ca un bun cunoscător şi ca un distins nume cunoscut şi respectat al spitalului, să mai amintim faptul că în momentul de faţă, Spitalul de Urgenţă din Târgu-Cărbuneşti este structurat pe nouă secţii, opt compartimente şi două secţii externe, aşa cum am precizat anterior, la Târgu-Logreşti şi la Căpreni, însumând aproximativ 343 de paturi, asistenţa medicală fiind asigurată de cei 73 de medici specialişti, 24 de medici rezidenţi, personal mediu şi auxiliar calificat şi competent, ceea ce înseamnă că pentru a se completa spectrul de specialităţi medicale necesare au fost încadraţi medici noi, asistente cu multă dăruire profesională. Pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale de înaltă calitate, a fost mărit numărul de linii de gardă, de la două linii, aşa cum erau în anul 2004, ajungându-se la şapte linii începând cu anul 2008, pentru ca în prezent să funcţioneze zece linii de gardă. Aşadar, asigurarea personalului medical necesar îngrijirii bolnavilor, modernizarea pavilioanelor existente şi dotarea tuturor secţiilor şi a compartimentelor cu aparatură modernă şi performantă, se poate spune că reprezintă argumente importante în vederea realizării unei asistenţe medicale complete şi de o înaltă calitate, în conformitate cu normele europene şi cu normele impuse de către instituţiile superioare abilitate în evaluarea şi standardizarea spitalelor în funcţie de competenţă şi de rezltatele obţinute! Trebuie subliniat şi faptul că pentru completarea tratamentului medical şi pentru asigurarea unei stări de linişte şi odihnă oferite în spaţiul interior al spitalului, pentru vindecarea sufletului pacienţilor, în anul 2007 a fost sfinţită biserica-paraclis care a fost construită în incinta unităţii spitaliceşti! Acest aspect de vindecare a sufletului a fost evidenţiat şi de către domnul prof. dr. Gheorghe Nichifor, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Gorj, care a pornit de la faptul că: ,,Primul imbold care îi revine unui om simplu care vine în acest loc sfânt, unde este sfânta biserică, e să se gândească la ceea ce s-a subliniat aici, ca şi la mobilul întâlnirii noastre, cei 130 de ani care s-au scurs de la apariţia primului aşezământ spitalicesc din această zonă! Este o zonă binecuvântată de Dumnezeu, pentru că aici se întâlnesc Gilortul cu Blahniţa, sunt mărturii vechi, iar, pe aici au trecut şi oameni importanţi! Mă uitam pe acest istoric, pentru că ştiam mai multe despre istoria acestui loc, dar, m-a surprins prezenţa unor personalităţi excepţionale care au avut legătură cu acest meleag! Numai dacă ne gândim la Toma Cămărăşescu, cel care a susţinut spitalul, fie dacă ne gândim la sora fraţilor Vintilă şi Ion Brătianu, iată, ce nume, dar, să ne gândim şi la cei care trăiesc şi astăzi, academicianul, profesorul meu, Gheorghe Vlăduţescu, care a plecat de pe aceste meleaguri. Iată, aşadar, un loc important, care, cel puţin din punct de vedere spiritual, înseamnă foarte mult, dar, să nu uităm că aici se întretaie şi drumurile economice din mai multe zone, iar, Târgu-Cărbuneşti are o semnificaţie cu totul şi cu totul aparte! Apariţia acestei instituţii, după ce doctorii Culcer făcuseră ceva la Târgu-Jiu, iar, această stabilitate despre care vorbea Înaltpreasfinţitul Irineu, această scurgere în timp şi această dezvoltare a unităţii spitaliceşti despre care vorbea domnul director Constantin Târziu, reprezintă un fapt pe care trebuie să-l luăm în considerare ca să ne mândrim cu ceea ce este aici! Pentru că avem lângă noi această sfântă bisericuţă, sfinţită în 2007, un loc în care, pe lângă vindecarea trupească, ajută şi la ameliorarea sufletelor noastre! Fiecare spital şi fiecare loc unde sunt mulţi oameni, ar trebui să aibă o asemenea îngemănare, şi cred că încet-încet, lucrurile vor evolua în felul acesta. Până la urmă, lăcaşurile religioase sunt nu numai locuri de binecuvântare a sufletelor, dar, şi locuri în care românismul şi creştinismul ortodox se manifestă pe deplin, şi cu siguranţă că avem nevoie de acest lucru, dacă ne uităm la evoluţiile politico-strategice din jurul nostru! Consolidarea sufletului trece şi prin spirit naţional, pentru că lăcaşurile religioase au făcut întotdeauna educaţie naţională! Vreau să îl felicit pe domnul doctor pentru osârdia domniei sale şi ştiu că la acest sfânt lăcaş a contribuit cu ceea ce a putut! De aceea, sunt încredinţat că va face şi în continuare la fel! Mulţumesc cadrelor medicale de aici, pentru că şi familia mea a beneficiat de serviciile acestei instituţii, mulţumesc Înaltpreasfinţitului şi Preacucerncilor părinţi care ne-au mângâiat sufletele cu această slujbă religioasă, ca în final să pot spune şi eu: Doamne-ajută”!

,,La un moment aniversar pentru Spitalul Orăşenesc de Urgenţă de la Târgu-Cărbuneşti, o unitate spitalicească de prim rang în judeţul Gorj şi în Oltenia!

Aşadar, pentru că Dumnezeu îi ajută cel mai mult pe oamenii de înaltă ţinută şi de mare caracter, ca un cunoscător temeinic al specificului unităţii spitaliceşti din urbea pe care o păstoreşte, domnul prof. Dănuţ Birău, primarul oraşului Târgu-Cărbuneşti a pornit de la faptul că: ,,Ne aflăm în această zi frumoasă de toamnă, la un moment aniversar pentru Spitalul Orăşenesc de Urgenţă de la Târgu-Cărbuneşti, o unitate spitalicească de prim rang în judeţul Gorj şi în Oltenia! Ne bucurăm că suntem atât de mulţi, astăzi, aici, pentru a aduce un omagiu celor care au lucrat şi lucrează în această unitate spitalicească, ce a trecut în cei 130 de ani de existenţă prin anumite etape de evoluţie ca să ajungă la o sută de medici şi în jur de şase sute de salariaţi, fiind cel mai mare angajator din oraşul nostru! Aşa cum am spus cu ceva timp în urmă, cu altă ocazie, spuneam că spitalul a luat-o înaintea oraşului, iar, pentru aceasta, am încercat şi noi ca prin proiectele pe care le-am depus, să obţinem finanţări, pentru că din bugetul unui oraş mic, e greu să poţi susţine dezvoltarea unei unităţi medicale atât de mari! Astfel, am reuşit ca prin fonduri europene să atragem în jur de şapte milioane de euro pentru acest ambulatoriu şi pentru dotarea spitalului cu echipamente moderne pentru desfăşurarea activităţii medicale, profitând şi de faptul că după această pandemie, pentru că spitalul avea şi atâtea specializări medicale, a fost nominalizat ca spital cu suport covid! Iată, că după mai bine de doi ani, dumneavoastră aţi reuşit să trataţi mulţi pacienţi şi aţi reuşit să vă faceţi datoria! Acum, au început lucrările la Corpul C14, cu specializările: medicină internă, cardiologie şi pneumologie, iar, de curând, am depus la Compania Naţională de Investiţii un proiect referitor la extinderea secţiilor de chirurgie şi de psihiatrie în valoare de două milioane de euro, ca peste 2-3 ani să putem oferi condiţii corespunzătoare, atât pacienţilor, cât şi medicilor care îşi vor desfăşura activitatea în aceste secţii. Îi mulţumesc domnului manager pentru ceea ce a făcut aici în cei 17 ani de activitate ca manager, zic bine, şaptesprezece sau…optsprezece, cum mi se spune, iar, dumneavoastră, tuturor, vă doresc multă sănătate şi mult succes în continuare”! Am considerat că în final, spre o bună informare, merită să prezentăm şi secţiile, compartimentele, laboratoarele, farmacia şi ambulatoriul integrat unui spital aniversat la cei 130 de ani de existenţă şi care se structurează astfel: secţia medicină internă cu compartimentul pneumologie, secţia cardiologie, secţia neurologie cu compartimentul psihiatrie, secţia chirurgie cu compartimentele: urologie, ORL, ortopedie, chirurgie plastică, oftalmologie, secţia ATI, secţia RMFB, secţia obstetrică-ginecologie cu compartimentul neonatologie, secţia pediatrie, Centrele de sănătate Căpreni şi Logreşti, compartimentul primiri urgenţe, laboratoarele de analize medicale şi radio-diagnostic, serviciul anatomie patologică, apoi, cabinetul de planificare familială, dispensarul TBC, farmacia cu circuit închis, compartimentul hematologie, CPIAAM şi în final preotul spitalului, Chiriac Dumitru Cristian. Încheiem cu ambulatoriul intergrat spitalului, cu cele unsprezece cabinete ale sale: chirurgie pediatrică, dermatologie, diabetologie, endocrinologie, gastroenterologie, medicină internă, obstetrică-ginecologie, OMF, pediatrie, psihiatrie şi RMFB.

Profesor dr. Vasile GOGONEA