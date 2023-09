Localnicii din Bâlteni, ca și jefuiți! Firma consilierilor care colectează sumele pentru Compania de Apă Craiova a dat un tun de 3,5 milioane de lei!

Înglodată în datorii! Asta este situația comunei Bâlteni care a ajuns să aibă o datorie record către Compania de Apă Oltenia, de nu mai puțin de 3,5 milioane de lei. Cetățenii susțin că își plătesc facturile lunare, tariful apei fiind unul mic la operatorul din Craiova, însă ,,buboiul” se sparge chiar la societatea al cărei acționar este Consiliul Local Bâlteni și anume SC Bilt Gospoloc SRL.

Este dezastru la societatea care se ocupă de colectarea debitelor privind alimentarea cu apă din comuna Bâlteni! Firma a acumulat datorii ce se ridică la valoarea de 3,5 milioane de lei, debite ce figurează din anul 2018, semn că și foștii administratori au ,,uitat” să vireze dările către Compania de Apă Oltenia. Deși prețul per metru cub este unul modic, iar oamenii susțin că facturile nu le creează probleme și sunt achitate constant, e pare că SC Bilt Gospoloc SRL a pierdut banii pe drumul spre casierie.

,,N-am văzut niciun bilanț financiar de la ei”

Secretarul Primăriei Bâlteni spune că situația este una gravă, iar de această problemă a aflat abia după ce Compania de Apă Oltenia a trimis o înștiințare către autoritățile publice. ,,Somațiile au început să vină acum, recent. Debitul total de 35 de miliarde de lei vechi datează din 2018 și până în prezent.

SC Bilt Gospoloc este o societatea al cărei acționar unic este Consiliul Local Bâlteni. De când sunt eu la primărie n-am văzut niciun bilanț financiar de la ei. Bănuiesc că anul sau periodic aceștia trebuiau să ne prezinte niște cifre. Eu am aflat despre problemă și am luat la cunoștință abia după ce a ajuns o somație și la primărie. Apa a fost și oprită timp de vreo două zile. Atunci am cerut o reeșalonare la plată pentru a ne da drumul la apă.

Problema vine din faptul că prețul este unul mic și pierderile sunt mari. O să mergem la Compania de Apă Oltenia să vedem ce măsuri se vor lua sau ce putem face ca să salvăm situația”, a declarat secretarul Primăriei Bâlteni, Marius Popescu.

Fostul administrator a cerut dizolvarea societății

În anul 2020, fostul administrator al SC Bilt Gospoloc Bâlteni, Alexandru Savu a cerut în instanță dizolvarea societății, încercând astfel să se spele pe mâini, însă Curtea de Apel Craiova a dat o decizie definitivă în ianuarie 2021 respingând cererea de dizolvare pe motiv că firma avea deja datorii acumulate către Compania de Apă Oltenia.

Actualul administrator al SC Bilt Gospoloc Bâlteni nu a avut o explicație privind datoriile acumulate, scuzându-se că a fost numit recent în funcție. ,,Nu știu să vă spun prea multe. Nu știm nici noi ce s-a întâmplat. Eu acum am preluat societatea, de vreo trei luni”, doar atât a comentat Dumitru Pănescu, preferând să spună că nu mai poate sta la discuții pe această temă deoarece are de lucru.

Un consilier cere audit extern

Săptămâna trecută, mai precis în data de 30 august 2023, unul dintre consilierii locali a înaintat o adresă către secretarul comunei Bâlteni, cerând un audit extern la SC Bilt Gospoloc SRL: ,,Subsemnatul Pîrvulețu Dorinel-Costin, consilier local în cadrul Consiliului Local Bâlteni din partea Partidului Ecologist Român, solicit aprobarea efectuării unui audit extern pentru a analiza activitatea societății Bilt Gospoloc Bâlteni din perspectiva financiară, juridică și organizatorică, întrucânt datoria acestei societăți este de 35 de miliarde de lei vechi”.

Stația de apă din Cocoreni, vandalizată

În aceste zile, câțiva consilieri locali au făcut o vizită la stația de apă din satul Cocoreni, comuna Bâlteni, pentru a vedea dacă aceasta ar putea să ajute la furnizarea apei potabile către cetățeni, în cazul în care Compania de Apă Oltenia ar tăia alimentarea pentru debitele record acumulate.

Stația cu pricina este distrusă în acest moment deși ea a fost reabilitată și dotată prin fonduri europene în urmă cu circa 8 ani de zile.

Cablul de alimentare a fost smuls din pământ, transformatorul a fost furat, la fel și pompele de împingere a apei, precum și ușile și ferestrele stației.

Izabella Molnar