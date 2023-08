Liviu Andrieș: ,,S-a pus punct la transferuri”

Antrenorul echipei de handbal feminin CSM Târgu Jiu, Liviu Andrieș, a exclus alte transferuri până la startul Ligii Florilor. Principalul gorjean spune că acesta este lotul cu care formația sa va defila în noul sezon, asta deși s-a speculat că la Târgu-Jiu ar mai putea veni o handbalistă. CSM vine după un sezon peste așteptări în primul eșalon, dar Andrieș vrea să depășească performanțele campionatului trecut, atunci când gorjencele au ajuns până în finala Cupei României. ,,Momentan cred că nu, acesta va fi lotul care va activa în sezonul 2023-2024 în Liga Florilor. E clar că mi-aș dori să mai vină jucătoare de valoare, dar s-a pus punct la transferuri și lotul pe care l-am prezentat va fi și lotul pentru noul sezon competițional. Ne dorim să avem un sezon mult mai bun ca cel de anul trecut, chiar dacă precedentul sezon a fost unul nemaipomenit și nimeni nu se aștepta. Am terminat pe locul 10 în campionat, am jucat finala Cupei României și am obținut dreptul de a participa în cupele europene, deci, una peste alta, a fost un sezon nemaipomenit. Acum ne dorim mai mult, dar va fi foarte dificil, pentru că toate echipele s-au întărit. Fiecare își dorește rezultate mai bune. Trebuie să luăm lucrurile pas cu pas și vom vedea ce ne va oferi fiecare etapă. La final, sper să ne bucurăm cum ne-am bucurat și anul trecut”, a precizat Liviu Andrieș. Până acum în jocurile de pregătire, CSM Târgu Jiu a înregistrat două victorii, un egal și o înfrângere. Toate meciurile au fost împotriva unor echipe din Liga Florilor.

Cătălin Pasăre