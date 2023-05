Liga Florilor: Meciul de la Târgu-Jiu a stabilit echipele care merg în Europa

CSM Târgu Jiu a fost învinsă pe teren propriu în ultima rundă din Liga Florilor, 22-26 cu Dunărea Brăila. Victoria formației oaspete le-a dus elevelor lui Costică Buceschi ultimul loc european pus la bătaie pentru echipele românești. Gloria Buzău a fost victima finalului de sezon, după înfrângerea de acasă cu CSM București, rezultat care a lăsat-o în afara Europei. Buzoiencele stăteau fără griji înainte de Final 4-ul Cupei României, dar CSM Târgu Jiu a produs marea surpriză a competiției și a jucat finala, iar trupa lui Liviu Andrieș și-a asigurat biletele pentru EHF. Revenind la meciul de la Târgu-Jiu, a fost un prilej de sărbătoare pentru publicul gorjean, care a admirat trofeul de Finalistă, adjudecat de favorite la Bistrița. Fetele le-au mulțumit suporterilor pentru sprijin și au stat zeci de minute după meci la autografe și poze. De altfel, antrenorul Liviu Andrieș s-a declarat mândru de emulația creată în jurul echipei. Scorul zilei a contat prea puțin. ,,Am venit după euforia rezultatului de la Cupa României și era clar că o să ne fie greu să remotivăm fetele. Echipa oaspete a venit să-și joace șansa pentru o cupă europeană și asta s-a văzut prin determinarea pe care au avut-o ele. Am realizat lucruri nemaipomenite, mărețe și de acum putem să ne bucurăm pentru că s-a încheiat campionatul și urmează o binemeritată vacanță pentru toată lumea. Noi va trebui să lucrăm în continuare pentru că este clar că sezonul competițional următor se va anunța foarte dificil”, a precizat antrenorul. Liderul echipei, Angela Pușcaș, a recunoscut că aștepta cu nerăbdare pauza competițională. ,,Astăzi nu am arătat ce putem, se pare că oboseală și meciurile din Final 4 și-au spus cuvântul, dar ne bucurăm că am terminat pe locul 10 și ne-am îndeplinit obiectivul. Cred că suntem împliniți cu totul. Este bine că plecăm liniștite în vacanța, ne odihnim și vom reveni cu forțe proaspete. Sezonul următor va trebui să muncim mai mult, am acumulat experiență anul acesta, însă va fi un sezon mai greu. O să fie greu pe trei fronturi, dar o să facem un efort, pentru că nu avem încotro”, a concluzionat Angi.

CSM Târgu Jiu: Ekaterina Dzhukeva, Bianca Chiriță 1g, Oana Bucă 2g, Alexandra Gavrilă 2g, Angela Pușcaș 3g, Valentina Trică, Alina Chiuchiatu, Elena Marica Bercu, Andreea Chiricuță 1g, Pal Ceandani 1g, Florența Ilie 1g, Iulia Andrei, Cristina Popovic, Cristina Boian 2g, Katarina Pavlovic 1g, Sabine Klimek 7g. Antrenor principal: Liviu Andrieș. Antrenor secund: Andrei Enache. Antrenor cu portarii: Gore Albici.

CSM București și Rapid București merg în grupele EHF Champions League. CSM Târgu Jiu va juca în grupele EHF European League, iar Gloria Bistrița și Dunărea Brăila în preliminariile EHL.

Cătălin Pasăre