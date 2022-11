La timpuri noi, Oameni noi

Am fost surprins plăcut de vestea că Inspectoratul Școlar Județean Gorj (ISJ Gorj) a obținut acreditarea Erasmus+ în cadrul consorțiului cu numărul de referință: 2022-1-RO01-KA121-SCH-000061865.

Erasmus+ este programul UE pentru educație, formare, tineret și sport. Bugetul său este estimat la 26,2 miliarde EUR. Programul pentru perioada 2021-2027 pune un accent puternic pe incluziunea socială, pe tranziția verde și cea digitală precum și pe promovarea participării tinerilor la viața democratică.

Erasmus+ sprijină prioritățile și activitățile definite în contextul Spațiului european al educației, în Planul de acțiune pentru educația digitală și în Agenda pentru competențe în Europa. În același timp, Erasmus+ sprijină Pilonul european al drepturilor sociale, pune în aplicare Strategia UE pentru tineret 2019-2027 și Dezvoltarea dimensiunii europene în domeniul sportului.

M-a bucurat să aflu că, având în vedere exigențele învățământului din Uniunea Europeană privind orientarea către activitățile didactice nonformale care să contribuie la integrarea copiilor defavorizați, cadrele didactice selectate de ISJ Gorj au participat la activități ample sub conducerea doamnei profesor Angelica NECȘULEA, inspector al ISJ Gorj.

Non formal for inclusion using non formal education methods to foster inclusion a fostul unul dintre cele trei cursuri manageriate în Turcia, la Istanbul, de către Asociația Edu2Grov.

Formator a fost doamna Ursula KIERCZAK, profesor din Polonia.

Cadrele didactice participante la activități au învățat cum să realizeze activități neformalizate care să aibă drept țintă incluziunea copiilor/elevilor și formarea lor ca buni români într-o societate în continuă schimbare. Educația copiilor/elevilor trebuie să țină cont de abilitățile și înclinațiile fiecăruia și nu să fie obligați să treacă prin filtre care nu corespund cu interesele și aptitudinile lor.

Școala Gimnazială CORNELIUS RADU Rădinești va fi prima dintre școlile participante care va organiza activități educative nonformale.

Astfel, pe data de 24 noiembrie 2022, în cadrul Cercului Profesorilor de Biologie va avea loc diseminarea la o activitate interdisciplinară matematică-biologie la care elevii și profesorii vor lucra împreună pentru a pune în valoare fructele de pădure din localitate în cadrul proiectului Economia Socială în Școala Ta desfășurat în parteneriat cu Întreprinderea Socială Societatea Cultural-Științifică RĂDINEȘTI-GORJ.

Pe data de 14 decembrie 2022, participanții la Cercul Directorilor vor fi întâmpinați cu noi activități educative nonformale. La matematică, elevii și profesorii vor învăța cum se folosește reciproca teoremei lui Pitagora la trasarea unui contur rectangular, activitate necesară pentru săparea șanțului temeliei unei case.

La ora de istorie se pornește de la legenda Dealului Muierii care este sintetizată în brandul Destinației Turistice Dealul Muierii. Astfel, se ajunge la o interesantă discuție privind istoria acestor locuri, brandul, turismul, cultura, destinația turistică,…. la care vor participa elevi, reprezentanți ai comunității locale, profesori,….

La ora de muzică, cei prezenți vor lua parte la momente educative nonformale prezentate de membrii Ansamblului Artistic PERLELE OLTENIEI (copii din județele Gorj, Dolj și Vâlcea) la instrumentele muzicale: țambal, contrabas, chitară, nai, vioară, acordeon…

Ansamblul Artistic PERLELE OLTENIEI are sediul în Școala Gimnazială CORNELIUS RADU Rădinești și este manageriat de Întreprinderea Socială Societatea Cultural-Științifică RĂDINEȘTI-GORJ. Activitățile muzicale se desfășoară într-un cadru nonformal în funcție de timpul liber al copiilor atât la Rădinești (marți, miercuri) cât și la Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate CRAIOVA (luni, joi și vineri).

Sâmbăta și duminica sunt zile destinate repetițiilor generale și spectacolelor. Înstructor pentru fiecare instrument în parte este Prof. Dr. Constantin M. ARCUȘ.

Participanții la Cercul Directorilor din 14 decembrie 2022, vor fi martorii unui spectacol de cântece patriotice și colinde susținut de membrii Orchestrei Ion Găvenea respectiv membrii Orchestrei Marcel PARNICA, sub bagheta Prof. Dr. Constantin M. ARCUȘ.

Susținerea financiară a Ansamblului Artistic PERLELE OLTENIEI este făcută prin donații și sponsorizări de oameni educați cu suflet mare cărora le mulțumim.

Mă bucur pentru copii Gorjului care merită și trebuie să fie educați folosind metode și tehnici moderne care să le ușureze integrarea lor într-o lume globalizată și din ce în ce mai exigentă. Sper că această mobilitate este prima într-un șir lung de mobilități cu copii/elevii de la școlile participante în acest ambițios proiect.

Felicitării tuturor profesorilor participanți la Istanbul!

Felicitări Doamna Angelica NECȘULEA!

Felicitări ISJ Gorj!

Președinte de Onoare al Societății Cultural-Științifice RĂDINEȘTI-GORJ

Prof. Marin I. ARCUȘ