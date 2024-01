ISCODIRI, prima expoziție de fotografie a poetului filosof Daniel Murărița

Joi, 11 ianuarie 2024, cu prilejul „Zilei Artei Fotografice în România”, începând cu ora 17.30, la MansArta Bibliotecii Județene „Christian Tell” din Târgu Jiu, a avut loc prima expoziție personală de fotografie a poetului și profesorului de Socio-Umane de la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu”, Daniel Murărița, intitulată ISCODIRI.

În prezența unui public majoritar de elevi din clasa a X-a și a XII-a de la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu”, doamna Maria-Luiza Sandu, managerul Bibliotecii, în deschiderea evenimentului, a rostit un cuvânt laudativ pentru prima expoziție foto realizată de poetul și profesorul de socio-umane de la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Daniel Murărița, intitulată ISCODIRI. „Domnului profesor îi place să iscodească în tot ceea ce este vechi și uzat pentru omul obișnuit, și să-i dea o valoare estetică încântătoare”, a concluzionat doamna manager.

Domnul Viorel Surdoiu, redactor al bibliotecii din august 2015 și un artist valoros al spațiului gorjenesc, prieten bun cu Daniel Murărița, ne spune că înclinația spre filosofie și poezie a prietenului său, a determinat această iscodire pentru aflarea lumii într-un alt mod, căutarea unui semnificant vizual, contextualizarea sau individualizarea vedetei fotografiată prin consonanță sau contrast ideatic. Îndeamnă elevii să-i citească versurile pentru că acolo vor întâlni lumea pe care o vedem și în această expoziție fotografică.

Daniel Murărița precizează că 11 ianuarie este „Ziua Artei Fotografice în România”, dată ce reprezintă ziua de naștere a lui Carol Popp de Szathmary (n. 11.01.1812 – m. 14.03.1887), recunoscut ca fiind primul fotograf al României, precum și unul dintre primii fotoreporteri de război ai lumii, și este onorat de gestul făcut de conducerea Bibliotecii Județene „Christian Tell” de a-i organiza și vernisa o expoziție fotografică, pentru că el nu este un fotograf profesionist ci doar amator. „Ceea ce vedeți aici, sunt o parte din imaginile trimise prietenului meu Viorel, care sunt făcute cu telefonul mobil. Unele dintre ele mă surprind și pe mine când le revăd și descopăr și eu ce n-am văzut atunci când le-am făcut, la fața locului sau când le-a descărcat în computer. Fotografiile cred că vorbesc de la sine, fiecare în felul ei. Îmi plac foarte mult ruinele, îmi place degradarea că are o anumită poezie, ce n-o întâlnești în lumea reală. Mă fascinează ferestrele sau ușile zidite, imposibilitatea deschiderii lor și dincolo de asta, că acolo, cândva, a fost o deschidere spre Univers”, precizează, de acum, artistul fotograf Daniel Murărița. Ne spune că aceste imagini au fost făcute, în majoritate, în județul Gorj, „dar sunt imagini și din Basarabia și pe unde m-au purtat pași prin țară”. Foarte multe fotografii sunt făcute la sat. „Pentru mine, aceste fotografii sunt un fel de trecere, un soi de a puncta faptul că TREC. Și n-am trecut așa nesemnificativ. Îmi place detaliul, îmi place să mă joc, îmi place amănuntul, îmi place să iscodesc, îmi place să descopăr lumea pe care n-o poți vedea cu optica din dotare (cu ochiul liber) și așa mă joc. La un moment dat te și sperii cât de frumoasă poate fi degradarea”, a încheiat filosoful fotograf Daniel Murărița.

A urmat o vizionare atentă a fotografiilor expuse și o caracterizare și comentare a fiecăreia dintre ele, iar încheierea s-a făcut cu o fotografie de grup.

Această primă expoziție cred că a fost o primă pagină a unui album foto expozițional pe care-l va realiza, de-a lungul vieții, „artistul” fotograf Daniel Murărița.

Gigi Bușe